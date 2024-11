Monza-Milan, Galliani ritrova Ibra: tra amarcord e l’intrigo Maldini

Il Monza di Adriano Galliani ospita il Milan all’U-Power Stadium nell’anticipo di campionato: il Ceo brianzolo riabbraccia Ibrahimovic

Derby del cuore per Adriano Galliani, che questa sera ospita con il Monza il ‘suo’ Milan nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Serata di gala all’U-Power Stadium per la sfida contro il ‘Diavolo’ di Fonseca, quest’ultimo a caccia di punti vitali per risalire la china in classifica e allontanare gli spettri di un possibile esonero. Previsto il tutto esaurito o quasi all’ex Brianteo dove ovviamente è presente anche Zlatan Ibrahimovic, arrivato in pullman da Milanello insieme a tutta la squadra. Galliani per l’occasione ha inviato a cena nel pre partita l’ex fuoriclasse svedese (che ha avuto al Milan nell’ultima parte della sua lunga e trionfale esperienza da Amministratore delegato), oltre al presidente Scaroni e agli altri massimi dirigenti del sodalizio rossonero.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini osservato speciale: tutte le big sul figlio d’arte

Tanti ospiti illustri per la sfida dell’U-Power Stadium, dove sarà presente inoltre Giuseppe Riso. Il procuratore è spesso in tribuna in quel di Monza, visto che ha diversi giocatori biancorossi in scuderia: da capitan Pessina a Gagliardini, passando per Sensi, Petagna e Daniel Maldini.

Uno degli osservati speciali della gara sarà proprio il figlio d’arte, in evidenza nell’ultimo anno con la maglia dei brianzoli e che ha catalizzato l’attenzione di diverse big di Serie A come Inter, Atalanta, Juventus e Lazio. L’incrocio odierno potrebbe essere l’occasione inoltre per fare il punto sul futuro di Maldini, con il Milan che ha conservato il 50% della rivendita sul giovane attaccante, oltre a una prelazione per pareggiare un’eventuale offerta di un’altra società. Dopo le ultime prestazioni da protagonista e la recente convocazione in Nazionale, il prezzo del classe 2001 è schizzato intorno ai 15 milioni di euro. Daniel Maldini, alla lettura delle formazioni prima dell’inizio del match, è stato applaudito anche dalla curva rossonera nel settore ospiti dell’U-Power Stadium.