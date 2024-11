Il nuovo Harry Kane per la Juventus: “Fa reparto da solo” | ESCLUSIVO

Un grande talento per i bianconeri “È un attaccante con una grande struttura fisica. Si appoggia anche al centrocampo e segna tanto”

La Juventus sarà una delle protagoniste del mercato invernale ormai alle porte. Le priorità dei bianconeri saranno un centrale, se non due, oltre che un vice Vlahovic. Proprio la mancanza di una vera alternativa al serbo, ora ai box, è stata oggetto di discussione nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato andata in onda, come sempre, sul canale youtube di Calciomercato.it.

Lo scout Michele Fratini ha criticato aspremente i bianconeri e Giuntoli, ‘colpevole’ di non aver preso un attaccante nella scorsa sessione estiva. Con la squadra, Motta in particolare, che ne sta pagando le conseguenze: “Mi sono già permesso di dire come la Juve fosse incompleta. Hanno investito a centrocampo e sulle fasce, ma non in attacco”.

“Aspettare il ritorno di Milik – rincara Fratini a Ti Amo Calciomercato – significa non aver programmato benissimo. A mio avviso i conti sono stati fatti male. Non esiste che una grandissima società, anche ben rappresentata da Giuntoli che ha portato una scia di positività ed è un grande professionista e un grande scopritore di talenti che io stimo, si presenti con un attacco del genere. È al sesto/settimo posto per reti segnate, ha fatto gol solo Vlahovic”.

Juve, prendi Delap: “Sarà il nuovo Harry Kane”

A proposito di attaccante, in prospettive futura, ma non troppo futura Fratini ‘consiglia’ ai bianconeri l’acquisto di Liam Delap, giovane attaccante inglese di origini irlandese che in estate l’Ipswich Town ha preso dal Manchester City per meno di 20 milioni di euro. Nei primi mesi di Premier, il 21enne ha esibito tutto il suo valore nonché enorme potenziale, realizzando 6 gol in 13 partite.

“La Juve dovrebbe prenderlo. Figlio d’arte, è un attaccante che fa reparto da solo. Si appoggia anche al centrocampo e segna tanto, poi ha grande struttura fisica. Ne sono convinto, sarà il futuro Harry Kane“, ha concluso Fratini nel mirino del PSG.

Delap appartiene alla CAA Stellar Group, la stessa di Bremer e Fagioli, in generale un’agenzia notoriamente in ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli. Non è escuso, quindi, che il nome del giovane centravanti inglese possa davvero finire presto sulla lista della spesa del Football director bianconero, magari per l’eventuale post Vlahovic.