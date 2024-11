Gabbia è il primo: Milan, ecco il prossimo rinnovo

Il difensore centrale è stato il primo a rinnovare con il Diavolo, ora tocca ad altri calciatori: ecco il punto della situazione

Un accordo mai in discussione. Matteo Gabbia e il Milan si sono uniti in matrimonio, come ampiamente previsto. Il difensore non ha mai avuto dubbi sul legarsi al Diavolo: così in tarda serata, il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.

Matteo Gabbia, che guadagnerà sui due milioni di euro netti a stagione, con i bonus, è dunque il primo a mettere nero su bianco, tra i calciatori con accordo in scadenza nel 2026. Ora le attenzioni di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic si concentreranno altrove.

Ovviamente riflettori puntati adesso su Mike Maignan: il portiere francese è davvero ad un passo dal prolungamento. Le parti non sono, infatti, così lontane, con il Milan che ha messo sul piatto una proposta da cinque milioni più bonus contro una richiesta di sei milioni. Una nuova fumata bianca, dunque, è davvero dietro l’angolo.

Milan, da Theo Hernandez a Reijnders: come stanno le cose

La situazione resta diversa per quanto riguarda Theo Hernandez, per il quale l’attesa potrà essere più lunga, con il procuratore che aspetta una proposta concreta da parte del Milan.

Il terzino francese ha voglia di continuare a giocare con i rossoneri, restando a vivere a Milano, ma serve trovare un accordo. Il Diavolo non ha mai nascosto il desiderio di prolungare col calciatore, ma dalle parole bisogna passare ai fatti, sapendo che serve un contratto alla Leao, da 7 milioni di euro, con i bonus.

I discorsi sono più avanti, invece, per quanto riguarda Tijjani Reijnders, con il Milan intenzionato a raddoppiare l’attuale stipendio da 1,7 milioni. Bisognerà però aspettare qualche mese così da poterlo blindare fino al 30 giugno 2030. Non c’è alcuna trattativa, al momento, invece, per Davide Calabria e Alessandro Florenzi: per loro il 2025 può davvero essere quello dell’addio. La fascia destra difensiva del Milan, dunque, è pronta a cambiare volto.