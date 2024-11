Thiago Motta non ha scelta: Juve ridotta all’osso e doppio mistero

Emergenza totale per la Juventus in vista del match di questa sera in Champions League nella tana dell’Aston Villa

Juventus ancora decimata in vista della sfida europea contro l’Aston Villa, crocevia per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.

Il gruppo di Thiago Motta è volato alla volta di Birmingham con soltanto 14 giocatori di movimento, uno in meno rispetto al pareggio del Meazza di sabato contro il Milan. All’appello rispetto al big match di campionato manca McKennie, l’ultimo a fermarsi e a restare ai box al J-Medical. Il nazionale statunitense accusa un affaticamento muscolare, che priverà Motta di un prezioso jolly per la trasferta sul campo dei ‘Villans’.

L’ex Schalke 04 a San Siro aveva giostrato da falso centravanti, mentre con la sua assenza e la contemporanea indisponibilità di Vlahovic, a guidare l’attacco della ‘Vecchia Signora’ sarà uno tra Weah e Koopmeiners. Coperta quindi cortissima per Thiago Motta, che come dicevamo poc’anzi sarà costretto a rinunciare ancora in attacco al bomber serbo, che spera di tornare nella lista dei convocati per la successiva gara di campionato in casa del Lecce.

Juventus, emergenza totale contro l’Aston Villa: otto assenze per Thiago Motta

Ancora incerto invece il recupero di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, con il rientro in campo dei due volti nuovi dell’ultimo mercato estivo che è slittato rispetto alle tempistiche iniziali.

L’ex Fiorentina è fermo da quasi due mesi, mentre il brasiliano è fermo dalla sfida di Champions contro lo Stoccarda dove si era bloccato durante il riscaldamento. Continua quindi il mistero sul conto dei due sudamericani, con alcune voci di mercato che negli ultimi tempi hanno riguardato Douglas Luiz in merito a un clamoroso addio anticipato a gennaio. Inoltre, restano ovviamente dallo scacchiere di Motta i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, con il polacco che potrebbe tornare a disposizione a fine dicembre. Sulla via del recupero sembra invece il baby Adzic, che ha intensificato i carichi di lavoro per il ritorno in campo.

Formazione praticamente obbligata e rispetto al match contro il Milan ci sarà solo una novità per Thiago Motta, con l’avvicendamento tutto a ‘stelle e strisce’ in attacco tra Weah e l’infortunato McKennie. Confermata in mediana la coppia Locatelli-Thuram, con Fagioli che resterà nuovamente fuori dall’undici titolare: il canterano non è tra gli incedibili e potrebbe essere sacrificato nel mercato di gennaio.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.