Thiago Motta perde altri due pezzi: Juve decimata anche in Champions | VIDEO CM.IT

Coperta cortissima per la Juventus in vista della sfida europea in casa dell’Aston Villa: il tecnico bianconero ancora una volta in emergenza

Niente da fare per Thiago Motta e la Juventus. Confermata l’assenza di Vlahovic e McKennie in vista del match di domani sera in Champions League contro l’Aston Villa.

Come era nelle previsioni, il tecnico bianconero non avrà a disposizione il centravanti serbo e il nazionale statunitense che anche oggi hanno lavorato individualmente e lontano dal resto del gruppo. Vlahovic non ha ancora smaltito l’infortunio alla coscia rimediato la scorsa settimana in nazionale e anche precauzionalmente salterà la gara in casa dei ‘Villans’ per essere al meglio in vista della successiva gara di campionato contro il Lecce.

Out anche McKennie dopo l’affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di ieri, con le condizioni del centrocampista che saranno da valutare nei prossimi giorni per la sfida di domenica in Salento. Restano sempre ai box inoltre Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che anche questa mattina non si stanno allenando in gruppo.

Juventus, Vlahovic e McKennie out per l’Aston Villa: formazione obbligata per Motta

Coperta cortissima quindi ancora una volta per Thiago Motta, che già sabato scorso nel big match di Serie A contro il Milan aveva a disposizione soltanto 15 giocatori di movimento.

Il tecnico della Juventus, oltre alle assenze sopracitate, non potrà ovviamente utilizzare i lungodegenti Bremer, Milik, Adzic e Cabal, quest’ultimo operato questa mattina a Lione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Motta potrà quindi inventarsi poco in vista della trasferta inglese e la formazione sarà praticamente obbligata, con l’unica novità che dovrebbe prevedere la titolarità in attacco di Weah al posto appunto di McKennie. Il figlio d’arte ha smaltito la botta accusa alla vigilia della sfida del Meazza e agirà da falso nueve.

Alle sue spalle il trio composto da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz, confermati Locatelli e Thuram (migliore in campo contro il Milan) in mediana. Nelle retrovie, davanti a Di Gregorio, ci saranno Savona e Cambiaso sulle fasce e in mezzo l’ormai collaudata coppia Gatti-Kalulu.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locateli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.