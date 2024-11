La Juventus anticipa Conte e il Milan: scambio (più cash) per il colpo sulla fascia

La Juve e Giuntoli al lavoro per il mercato di gennaio, torna di moda un gioiello della Serie A: il club bianconero vuole anticipare le altre big

Non è un mistero che la Juventus dovrà intervenire sul mercato di gennaio per rimpolpare in particolare il reparto difensivo, che sarà orfano fino al termine della stagione di Bremer e Cabal.

Anche l’ex Verona è stato operato ieri e come il brasiliano tornerà in campo solo la prossima estate. Giuntoli è al lavoro per consegnare a Thiago Motta almeno un difensore, ma gli innesti del capo dell’area tecnica potrebbero anche essere due con l’arrivo di un esterno di fascia duttile. Senza dimenticare l’emergenza in attacco e la possibilità di intervenire anche davanti considerando che il recupero di Milik non dà certezze.

Per la difesa il primo nome al momento rimane quello di Skriniar, desideroso di tornare in Serie A visto che al Paris Saint-Germain è una riserva di lusso sotto la gestione Luis Enrique. Le alternative allo slovacco però non mancano: da Kiwior ad Antonio Silva, passando per Ismajli e l’ex Dragusin. Ancora non si è materializzato l’affondo decisivo, ma è chiara la volontà della dirigenza bianconera di risanare un reparto ridotto all’osso.

Calciomercato Juventus, si riaccende la pista Dorgu: Mbangula nell’affare con il Lecce

Sulla corsia esterna invece la Juve monitora le situazioni di Chilwell e Tagliafico, oltre alle piste italiane specialmente di prospettiva. Tra questi spicca Patrick Dorgu, in grande evidenza con la maglia del Lecce.

Il nazionale danese ha deciso lo scontro salvezza di lunedì contro il Venezia, dove a osservarlo da vicino c’erano anche alcuni emissari del club bianconero. Il debole della ‘Vecchia Signora’ è datato, considerando che Giuntoli aveva già messo gli occhi sull’eclettico laterale già la scorsa estate. Sul mancino classe 2004 non manca però la concorrenza, partendo dalla stima del tecnico del Napoli Conte. Anche il Milan monitora Dorgu come vice Theo Hernandez o in caso di rottura del francese, mentre in Premier League il gioiello del Lecce sarebbe finito sul taccuino di Tottenham e Chelsea.

Dorgu può agire sia da terzino che da esterno alto e la sua valutazione è schizzata oltre i 30 milioni di euro. Complicato che a gennaio lasci il Salento, con la Juventus che per trovare la quadra con il Lecce potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un altro giovanissimo come Mbangula, sacrificabile sul mercato da Giuntoli.