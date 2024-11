Napoli-Roma non è finita: resta fuori per un turno

Bufera arbitrale che continua dopo Napoli-Roma a causa dei cartellini gialli non estratti nei confronti di Lukaku che hanno fatto infuriare Ranieri e i vertici

Queste prime 13 giornate di campionato hanno fatto sicuramente registrare sorprese, positive e negative, in campo da parte dei calciatori o spesso anche dagli arbitri. È da qui che nascono le continue polemiche soprattutto nei postpartita, con almeno una partita particolarmente discussa in ogni weekend. Prima della sosta c’era stata Inter-Napoli tra falli di mano e altre situazioni dubbie con tanto di sfogo da parte di Conte, ora di nuovo gli azzurri protagonisti ma al contrario. Perché a protestare è stata la Roma di Claudio Ranieri, uscita sconfitta dal Maradona per 1-0 a causa della rete di Lukaku.

Lo stesso bomber belga è ancora nella bufera per un paio di brutti interventi che potevano costargli molto caro, non sanzionati invece da Massa. E che non sono proprio andati giù ai giallorossi, come manifestato dallo stesso Ranieri nelle interviste: “Perché mi tirate per la giacca? Lasciatemi in pace. Mancano i cartellini sì, lo avete visto tutti. Però va bene così, gli arbitri possono sbagliare e dobbiamo accettarli per quello che sono. Sbagliamo noi, sbagliano i giocatori e sbagliano anche gli arbitri. Ci sono state quelle due-tre situazioni, noi ammoniti, lo facevano quelli del Napoli e non erano ammoniti. Meglio stare zitto, altrimenti dicono ‘ha perso e si lamenta’”. Il riferimento è appunto a due interventi da parte di Lukaku, il primo su Celik molto pericoloso, il secondo su Svilar. In particolare il fallo sul difensore turco meritava sicuramente almeno il giallo ed è dello stesso avviso anche l’Aia.

I vertici arbitrali non contenti di Massa: la decisione dopo Napoli-Roma

L’arbitro era appunto Davide Massa, finito nell’occhio del ciclone per la direzione di Napoli-Roma. Nelle designazioni del giovedì, difficilmente vedremo il nome dl fischietto ligure tra gli arbitri di campo. Da una parte una turnazione abbastanza normale, che spesso vede i vari direttori di gara alternarsi tra fischietto e IV Uomo o Var. Ma non è assolutamente inconsueto che invece chi si distingue in positivo venga subito riproposto.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i vertici arbitrali avrebbero deciso di non designare Davide Massa come arbitro di campo nel prossimo turno di Serie A, un po’ per turnazione ma anche per i due cartellini gialli abbastanza evidenti non estratti nei confronti di Lukaku. Soprattutto quello su Celik non è piaciuto ai ‘piani alti’ dell’Aia mentre il secondo è stato ritenuto meno grave, per quanto comunque da sventolare al belga.