Ranieri recrimina: “Mancava il cartellino a Lukaku. Pellegrini da recuperare”

La conferenza stampa post partita di Claudio Ranieri dopo la sconfitta a Napoli allo Stadio Maradona

La Roma continua il suo momento negativo, distante 15 punti dalla zona Champions. Claudio Ranieri disegna una squadra molto guardinga sin dal primo minuto di gioco, lasciando Dybala e Soulé in panchina. Pellegrini delude, sostituito dal mister dopo 45 minuti di gioco.c

Il tecnico giallorosso commenta così la partita: “Il Napoli arriva primo o secondo al termine di questa stagione. La partita è stata vibrante e difficile, ma penso che lo sia stato anche per loro. Per il peso delle due squadre sono contento della Roma. Ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Poi Ranieri bacchetta i suoi per il gol subito: “Nel secondo tempo con la difesa a 3, siamo andati meglio. Ma mi aspettavo qualcosa in più in fase attacco. Nell’attenzione difensiva dobbiamo migliorare. Il gol del Napoli è nato per una nostra indecisione. Pensando al momento che stanno vivendo i ragazzi, sono soddisfatto”.

Ranieri: “Mancava il cartellino a Lukaku, sbagliano anche gli arbitri”

L’allenatore della Roma ha poi commentato il motivo del cambio modulo a gara in corso: “Avevamo sempre un uomo sul secondo palo, allora abbiamo cercato di ricompattare la difesa”.

Ranieri recrimina qualcosa anche sul cartellino giallo mancato a Lukaku nel primo tempo: “Manca sì, l’avete visto tutto. Va bene così, sbagliano i giocatori e sbagliano anche gli arbitri. Ci sono state delle situazioni in cui noi siamo stati ammoniti e i giocatori del Napoli no”.

Prestazione non positiva per Pellegrini, sostituito durante l’intervallo: “Dobbiamo recuperarlo. Lo dobbiamo aiutare perché è un elemento della Nazionale italiana, un giocatore da grandi qualità. In questo momento magari non è sgombro e libero dai pensieri”.

Infine, sulla scelta di non schierare Soulé, Ranieri sottolinea che “avevo bisogno di allargare la difesa e non chiuderla. Nel secondo tempo abbiamo avuto più possesso palla. Noi dovevamo pungere al punto giusto”.