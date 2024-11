Scintille Lukaku, nuovo caos arbitrale: “Subito sotto la doccia”

Protagonista di un paio di episodi piuttosto discutibili, l’attaccante del Napoli sta calamitando non poche polemiche. Il motivo

Primo tempo piuttosto equilibrato al ‘Maradona’ tra Napoli e Roma. Sebbene i padroni di casa abbiano avuto diverse occasioni per stappare la partita, i giallorossi sono apparsi piuttosto disciplinati da un punto di vista tattico, creando alcune situazioni potenzialmente pericolose dalle parti di Meret.

Ad infiammare i tifosi giallorossi, però, è stata soprattutto la decisione dell’arbitro Massa di non punire con il cartellino giallo due interventi di Romelu Lukaku. Il primo per fallo su Celik – ‘compensato’ dal mancato giallo per il terzino turco per un intervento in ritardo su Buongiorno – il secondo per un contatto ‘al limite’ con Svilar. Due interventi che non sono piaciuti a molti tifosi della Roma, che hanno esternato tutto il loro disappunto sui social. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Lukaku cos’altro deve fare per essere ammonito? Andare da Donato “con mollica o senza” e farsi un panino con dentro Svilar, patatine, Pisilli e insalata?#NapoliRoma — Maître (@GimsYY) November 24, 2024

@ZZiliani Ma Lukaku graziato due volte lo diciamo? Dovrebbe essere espulso per doppio giallo ma non è Gatti quindi mutismo selettivo #napoliroma #lukaku — Alessandro (@AleBi85) November 24, 2024

E quindi Lukaku doveva essere espulso #NapoliRoma — Scocci💛❤️🎬✍️ (@Blutarsky72) November 24, 2024

Chissà se i due gialli abbuonati a Lukaku (ma per me il primo è rosso) faranno sorgere a Conte dei retropensieri#NapoliRoma — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 24, 2024

Al 27’ di Napoli Roma, se l’arbitro avesse lavorato bene e con un protocollo diverso, Lukaku sarebbe sotto la doccia per due gialli meritatissimi. Sono certo che Conte lo farà notare dopo in conferenza. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 24, 2024

Perché dovete estremizzare il concetto?

Lukaku fa due entrare che dovevano essere sanzionate,stop.

Non ha preso neanche un giallo — Ste917 (@Ste9117) November 24, 2024