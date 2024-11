Via libera a 35 milioni: addio immediato alla Juventus | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato sui bianconeri in ottica sessione di gennaio. “L’unica possibilità sarebbe l’inserimento di un obbligo di riscatto”

Uno, forse due difensori. A gennaio la Juventus sarà chiamata a rinforzare soprattutto il reparto arretrato, che ha perso per infortunio prima Bremer e poi Cabal. Ma le ultime di mercato non positive per i bianconeri, a conferma già di quanto scritto il 20 novembre da Calciomercato.it.

È in salita, in salita ripidissima la strada verso Antonio Silva, centrale portoghese su cui ha messo gli occhi Giuntoli in vista proprio della sessione invernale: “Il Benfica non vuole cederlo – ha detto Nuno Travassos di ‘A Bola’ a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Non vuole privarsene soprattutto con la formula che i bianconeri hanno utilizzato per Conceicao, ovvero un prestito oneroso sui 7-8 milioni di euro“.

“Per il Benfica è un giocatore importante – sottolinea Travassos – Al momento non sta giocando titolare, ma resta prezioso nelle rotazioni. Hanno solo 3 centrali e, in estate, rifiutato un’offerta da 35 milioni del Newcastle. Solo con una da 35/40 milioni potrebbero aprire, ma è molto difficile alle condizioni dei bianconeri”.

“Se Jorge Mendes potrebbe essere la ‘chiave’ dell’operazione? Parliamo di un agente con molto peso qui in Portogallo e nel calcio mondiale, può aiutare eventualmente a sbloccare la trattativa. L’unica possibilità in tal senso sarebbe l’inserimento di un obbligo di riscatto. Nei piani del club c’era la possibile vendita di Silva l’estate scorsa, ma l’Europeo non è andato molto bene per lui”, conclude Travassos su Antonio Silva-Juve.

Ritorno Djalo alla Juventus a gennaio, Travassos: “Il Porto direbbe di no”

Il collega lusitano si è espresso pure su Leao, evidenziando la sua discontinuità: “In alcune partite sembra un po’ addormentato, in altre fa prestazioni da vera star”. Discontinuo è anche Conceicao, però nettamente il migliore degli acquisti estivi della Juventus: “Non mi sorprende, è un grande talento. Ma può ancora migliorare a livello di continuità. Sicuramente i bianconeri sono stati ad approfittare della sua situazione delicata al Porto”.

A proposito del Porto, in maglia biancoblu gioca Tiago Djalo che Giuntoli ha scaricato solo sei mesi dopo averlo strappato all’Inter. Pressoché impossibile un suo ritorno a Torino a gennaio, come sostituto di Bremer, anche se la Juve resta la proprietaria del cartellino: “Difficilmente il Porto accetterebbe l’interruzione del prestito. Il club vive un momento complicato, l’idea è giocare con Djalo e Perez fino al termine della stagione, poi si vedrà”.