Un altro infortunio pesante: UFFICIALE, salta Inter-Lipsia

Un’altra tegola alla vigilia del match di Champions League. È già arrivato il comunicato del club: “Non ci sarà per problemi muscolari”

Un altro ko pesante alla vigilia della gara di Champions tra Inter e Lipsia. Gara che il calciatore non giocherà a causa di un infortunio muscolare. Già è arrivato l’annuncio ufficiale del club.

Un’altra assenza pesante per il Lipsia in vista del match contro la squadra di Inzaghi, in programma domani sera allo stadio ‘Meazza’. Il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, dovrà fare a meno anche di Klostermann. Il 28enne difensore “non si recherà a Milano per problemi muscolari – come informa la società teutonica sui propri canali social – Questa è una misura precauzionale. Speriamo che Klosti sia presto di nuovo a nostra disposizione”.

Il Lipsia sta passando un bruttissimo momento. Sabato contro l’Hoffenheim ha rimediato la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate di Bundesliga, subendo il sorpasso dell’Eintracht al secondo posto. E finora in Champions ha perso tutte le partite. Domani, oltre a Klostermann, non avrà pure Raum, Simons, Poulsen, Schlager e l’ex Napoli Elmas.

Inter-Lipsia: Rose in emergenza, Inzaghi ha quasi tutti a disposizione. Out solo Acerbi e (forse) Frattesi

Sponda nerazzurra, Inzaghi dovrà rinunciare sicuramente ad Acerbi. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto stamane il difensore, uscito subito dalla sfida col Verona di due giorni fa, hanno evidenziato una elongazione al bicipite femorale della coscia destra. A meno di un recupero lampo, il difensore classe ’88 mancherà anche a Firenze contro la Fiorentina.

Da capire invece cosa deciderà Inzaghi su Davide Frattesi. La mezz’ala non ha svolto la rifinitura coi compagni, tenutasi al ‘Meazza’, bensì lavorato soltanto in palestra perché alla prese con un’infiammazione alla caviglia. Certo fino a stamane di una maglia da titolare, l’ex Sassuolo potrebbe essere convocato ma non rischiato dal tecnico.

Naturalmente col Lipsia mancheranno pure Palacios e Correa, quest’ultimo migliore in campo al ‘Bentegodi’. Come noto, i due argentini non sono stati iscritti nella lista UEFA valevole per la fase a girone unico.