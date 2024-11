Milan, maxi offerta per Reijnders: intreccio con la Juventus

Il centrocampista olandese è uno dei pilastri della squadra di Fonseca. Il club rossonero punta a blindarlo con un nuovo contratto

Assalto a Reijnders. Forse già a gennaio, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il grande club europeo potrebbe provare a prendersi il centrocampista olandese, uno degli intoccabili del Milan di Paulo Fonseca.

Il ventiseienne di Zwolle è approdato in rossonero nell’estate 2023 per circa 20 milioni di euro, diventando ben presto uno dei calciatori più importanti della squadra. Quest’anno ha avuto una ulteriore crescita, fornendo prestazioni di alto spessore anche in campo internazionale. Di ben 4 gol (di cui 3 in Champions) e 3 assist il suo bottino in questa prima parte di stagione

Reijnders vede il suo futuro al Milan, col quale sta trattando il rinnovo del contratto che attualmente scade a giugno del 2028: “Fino a quando avrò una trentina di anni mi vedo ancora nel Milan – le sue parole a ‘gianlucadimarzio.com’ – È uno dei club più belli al mondo ed è uno onore giocarci. Poi indossare la maglia 14 di Cruijff è molto speciale”.

Con la super prestazione al ‘Santiago Bernabeu’, l’ex Az Alkmaar ha ‘stregato’ pure il Real Madrid, ma il Milan è pronto a blindarlo. Come scritto da Calciomercato.it il 6 novembre scorso, Ibrahimovic sono intenzionati “a fargli firmare un nuovo accordo da circa 3 milioni fino al 30 giugno 2030“. In pratica quasi il doppio rispetto a milione e 700mila euro che guadagna adesso.

Reijnders più Vlahovic: l’Arsenal piomba in casa del Milan e della Juve

Il prolungamento col Milan, però, potrebbe non allontanare davvero le diverse pretendenti al cartellino dell’olandese. Stando a ‘fichajes.net’, tra queste cè pure l’Arsenal, a caccia di un grande centrocampista per il prossimo futuro. Non si esclude un tentativo già a gennaio con una maxi offerta, un tentativo pressoché disperato dato che i rossoneri non se ne priverebbero di certo nel bel mezzo dell’annata.

Occhio all’intreccio di mercato, poiché i ‘Gunners’ vogliono prendere anche un centravanti. E sulla lista di Arteta c’è ancora Dusan Vlahovic, assente nel big match del ‘Meazza’ per un problema muscolare. Diversamente dal Milan, Giuntoli è pronto a trattare la cessione del bomber serbo, anche se preferibilmente non in ottica sessione di gennaio.