Reijnders strega il Real, la risposta del Milan è immediata: il punto | CM.IT

Il centrocampista olandese ha colpito particolarmente Florentino Perez, ma il Diavolo ha già pronta la contromossa: ecco come stanno le cose

E’ ancora festa grande dalle parti di Casa Milan. La squadra rossonera ha espugnato il Bernabeu con una prestazione davvero importante, che tutto il mondo ha potuto ammirare.

E’ stata la notte di Paulo Fonseca, troppo criticato in questi primi mesi in rossonero, ma anche di Rafa Leao, che ha risposto alle critiche con una prestazione maiuscola. Il dieci del Diavolo è stato così determinante per la vittoria finale, almeno tanto quanto Alvaro Morata, Mike Maignan, Malick Thiaw e Tijjani Reijnders. La prestazione dell’olandese, forse, però, è stata di un livello superiore.

Il calciatore ha dominato in quella parte del campo dove i Blancos hanno schierato l’artiglieria pesante, ma l’ex AZ non ha certo sfigurato, anzi. Ha dominato. La sua prova totale non è ovviamente passata inosservata e nel gol, nato grazie al guizzo devastante di Rafa Leao, c’è tutta la sua determinazione, furbizia e classe. Doti che il Milan conosce benissimo da tempo, ma che nell’ultimo periodo sta scoprendo il resto del mondo calcistico. D’altronde Reijnders ha iniziato a rendersi protagonista anche con la sua Nazionale, e sotto porta ci sta prendendo gusto. Ieri ha realizzato il quarto gol: prima si era messo in mostra con la doppietta al Club Brugge e poi con la rete decisiva con il Monza.

Reijnders: Perez lo osserva, il Milan lo blinda

Ovviamente, però, il centro al Bernabeu ha un sapore speciale. Il gol a Madrid, contro la squadra più forte al mondo, dopo una prestazione perfetta, non si scorderà mai.

Non la scorderà così in fretta nemmeno Florentino Perez: tra i corridoi del Bernabeu, infatti, immediatamente dopo la partita, nessuno aveva dubbi sul fatto che il numero uno del Real fosse rimasto stregato dalla prova di Reijnders. E’ presto per capire se si aprirà mai una trattativa, ma il Real non sarebbe comunque solo. Il Barcellona, infatti, lo segue da tempo così come il Manchester City e il Chelsea.

Ad oggi, però, niente di concreto, anche perché Reijnders, la sua famiglia e il suo entourage hanno solo il Milan in mente e il club rossonero è pronto a blindare il suoi gioiello, che oggi vale non meno di 60 milioni di euro. Il prezzo del calciatore, però, è destinato a crescere, come il suo stipendio. L’olandese percepisce, infatti, solamente 1,7 milioni di euro netti a stagione, ma il Diavolo in estate è intenzionato a fargli firmare un nuovo accordo a circa 3 milioni fino al 30 giugno 2030.