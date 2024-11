Regalo nerazzurro per il nuovo mister: Natale è già arrivato

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato si intensificano le voci relative a possibili colpi di mercato

Diversi giocatori di Serie A restano al centro di molte voci e indiscrezioni di mercato grazie al rendimento in campionato e in Champions League.

Manca poco più di un mese all’inizio della sessione invernale di calciomercato e col passare dei giorni sono sempre più insistenti voci e indiscrezioni relative a trattative che potrebbero nascere a gennaio, ma con un occhio rivolto anche alla prossima finestra estiva di trasferimenti.

In particolar modo i grandi club europei tengono d’occhio i maggiori talenti del campionato di Serie A per imbastire eventuali trattative in vista della prossima stagione. Sono diversi i giocatori che militano nel campionato di Serie A che fanno gola ai top club europei e c’è chi si sta già muovendo concretamente per gettare le basi per discutere dei trasferimenti.

Calciomercato, il Manchester United studia il colpo in Serie A

Tra i giocatori maggiormente seguiti all’estero, soprattutto in Premier League, c’è Ederson, centrocampista brasiliano in forza all’Atalanta, scoperto e portato in Italia da Walter Sabatini.

Da tempo nel mirino della Juventus, il giocatore classe ’99 sembra ormai essere fuori dalla portata anche dei grandi club italiani. E così si stanno già muovendo i top club esteri, in particolar modo quelli inglesi, col Manchester City di Pep Guardiola in prima fila, senza però dimenticare l’interessamento da parte del Paris Saint-Germain.

Intanto, la sua valutazione di mercato è schizzata alle stelle: oggi servono non meno di 60 milioni per portarlo via da Bergamo. Ma nelle scorse ore, come riportato da Sky Sport, sulle tracce di Ederson sarebbe finito anche il Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo da consegnare al tecnico Ruben Amorim possibilmente già nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.

Legato all’Atalanta da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, Ederson viene valutato dal Manchester United che lo apprezzerebbe particolarmente. Verrà tenuto d’occhio anche nelle prossime partite, partendo da quella di campionato contro il Parma e in vista di gennaio potrebbero aprirsi scenari finora inattesi.