Tutti pazzi per Ederson: da Guardiola alla Juve, cifra enorme per l’affare

Il centrocampista dell’Atalanta sta attirando sempre di più l’attenzione delle big europee: somma enorme per il trasferimento

Il club bergamasco è sempre di più una bellissima realtà, ora non solo tra i confini dell’Italia, ma anche in tutto il vecchio continente. D’altronde, l’Europa League vinta solo qualche mese fa è un traguardo storico e che non sarà possibile cancellare per la proprietà, il pubblico e tutti i calciatori che l’hanno vissuta.

Tra i grandi protagonisti della crescita esponenziale dei bergamaschi c’è sicuramente Ederson. Il centrocampista brasiliano sta garantendo un livello di gioco e prestazioni altissimo che gli sta permettendo di essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo, almeno tra i calciatori che hanno quelle caratteristiche.

Non se ne parla solo tra i confini italiani, ma anche all’estero, soprattutto in ottica calciomercato. Il ‘Mundo Deportivo’ ha fatto il punto della situazione sul suo futuro, sottolineando che ora c’è la fila per tentare di strapparlo all’Atalanta. Piace da tempo alla Juventus, è vero, ma i bianconeri devono fare i conti con il Manchester City di Pep Guardiola e con il PSG. La sua valutazione, intanto, è salita alle stelle, visto che serviranno almeno 60 milioni di euro per strapparlo ai bergamaschi.

L’Atalanta non molla Ederson: uomo ovunque di Gasperini

È anche vero che è sempre più difficile considerare l’Atalanta un club a cui strappare con facilità i suoi big. Basta guardare a quanto successo la scorsa estate con Teun Koopmeiners, la cui trattativa per il trasferimento alla Juve è durata praticamente tutta l’estate, nonostante la volontà del calciatore, prima di arrivare a un accordo con i bianconeri.

Con Ederson la storia potrebbe non essere tanto diversa, anzi. Il mediano è un calciatore completo, bravissimo nel coprire ampie porzioni di campo con una facilità di corsa disarmante e capace di proporsi anche in fase offensiva con buona continuità.

Gasperini è stato bravo a puntarci quando ancora vestiva la maglia della Salernitana e anticipare la concorrenza dell’Inter, ma ora si ritrova in casa un calciatore essenziale e non così facile da trovare in circolazione. Per gennaio un trasferimento non è per nulla contemplato e non siamo certi che da giugno in poi le cose cambieranno, nonostante i tanti interessi.