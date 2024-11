Napoli-Roma, scoppia la polemica a fine gara: “Partita indirizzata”

Il Napoli batte la Roma con un gol di Romelu Lukaku, ma non mancano le polemiche. E c’è chi parla di “partita indirizzata”

Dopo lo sfogo contro il Var dopo il pareggio con l’Inter da parte di Antonio Conte, scattano nuove polemiche nei confronti dell’operato arbitrale.

La partita tra Napoli e Roma è stata vinta di misura dalla squadra di casa, trascinata da un gol di Romelu Lukaku che ha punito la sua ex squadra al nono minuto della ripresa con una precisa zampata su un bel traversone di Giovanni Di Lorenzo. Un gol importante per l’attaccante belga e per il Napoli, tornato in testa alla classifica di Serie A dopo essere stato momentaneamente scavalcato dalle nerazzurre Inter e Atalanta grazie ai successi arrivati contro Hellas Verona e Parma.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti Lukaku 🟨

Celik🟨

Lukaku 🟨🟥

Cristante 🟨 pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

La vittoria del Napoli, però, ha portato con sé anche qualche polemica. In particolar modo, non ha convinto la direzione arbitrale del signor Davide Massa delle sezione di Imperia. Il fischietto ligure è stato pesantemente criticato per alcune decisioni prese durante la partita, nello specifico in merito alla distribuzione dei cartellini nel corso della partita da ambo le parti.

Napoli-Roma, polemiche a fine partita per la direzione arbitrale

Una direzione arbitrale discutibile come sottolineato a fine partita dall’ex direttore di gara Gianluca Calvarese che via X ha commentato: “Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli- Roma”.

Calvarese è poi entrato nel dettaglio, elencando i ‘cartellini ‘mancanti’, in particolar modo due gialli a Romelu Lukaku che – dunque – avrebbe rischiato l’espulsione per somma di ammonizioni. Ma all’appello mancano anche due ammonizioni su sponda Roma, ovvero a Celik e Cristante. E c’è chi sui social parla addirittura di “partita indirizzata”.

Partita indirizzata con classe, ma neanche troppa. — Manuela Orazi (@manuela_orazi) November 24, 2024

Ha segnato il giocatore che doveva essere espulso, giallo su celik e giallo su svilar. Ancora. — 𝐴𝑆𝐸𝑅𝑅𝐸 (@Romanvs25) November 24, 2024

A milik l’anno scorso contro l’Empoli li aveva dato rosso diretto per un fallo identico a quello fatto da Lukaku contro celik …il var poteva intervenire? — Jako- Juventus (@Jako58727) November 24, 2024

Oggi mi sembra che Conte non si sia lamentato del VAR o dell’arbitro….. — Mauro Cappellari (@morgan6214) November 24, 2024