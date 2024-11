Champions League, nominati gli arbitri delle italiane

Torna la grande competizione europea, la Uefa ha diramato chi saranno i direttori di gara nelle sfide che vedranno in campo Inter, Milan e Atalanta

Terminata la pausa delle Nazionali e ripartito il campionato, è ora tempo che ricominci anche la Champions League.

E uno dei due match inaugurali della quinta giornata in programma martedì vedrà proprio un’italiana protagonista. Il Milan, reduce dal pareggio interno contro la Juventus caratterizzato soprattutto dai fischi del pubblico di San Siro, sarà impegnato sul campo dello Slovan Bratislava. Gli slovacchi, in cui gioca l’ex rossonero Kucka, sono uno dei fanalini di coda della classifica, con zero punti conquistati. E in vista di quelli che saranno le sfide in programma martedì, in cui scenderanno in campo anche Atalanta ed Inter, la Uefa ha diramato chi saranno gli arbitri delle partite.

Champions League, fischietti iberici per Milan ed Inter

A dirigere la sfida tra Slovan Bratislava e Milan sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, assistito da Inigo Prieto e Raul Cabanero. Quarto uomo Alejandro Muniz Ruiz, mentre al Var ci saranno Carlos Del Cerro Grande coadiuvato da Valentin Gomez.

Fischietto iberico anche nel match di San Siro tra Inter e Lipsia. Dirige il portoghese Joao Pinheiro, assistito da Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto ufficiale Joao Gonçalves. Al Var Tiago Martins e lo spagnolo Alejandro Hernandez. L’Atalanta sarà invece in campo a Berna, contro la Young Boys. Quartetto di campo tutto lituano: dirige Manfredas Lukjancukas, assistito da Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas. Quarto uomo Vilius Paulauskas. Al Var coppia olandese composta da Dennis Higler e Clay Ruperti.

Non sono stati invece ancora annunciati i direttori di gara delle altre italiane che saranno invece impegnate mercoledì, entrambe alle 21. La Juventus giocherà a Birmingham contro l’Aston Villa, mentre il Bologna, a caccia di punti per risalire la classifica, accoglie il Lille. Tra gli arbitri italiani nella prima giornata, l’unico impegnato sarà Valerio Marini, nominato assistente al Var nel match tra Bayer Leverkusen e Salisburgo, che sarà diretto dall’ucraino Mykola Balakin.