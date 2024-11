Noia e tanto equilibrio: Milan-Juve termina a reti bianche, fischi a San Siro

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra bianconeri e rossoneri: la sfida di San Siro finisce in parità

In un match sostanzialmente avaro di grandi emozioni, Milan e Juventus si dividono la posta: a San Siro i vincitori sono tatticismo ed equilibrio, che hanno portato le due squadre a non sbloccare lo 0-0 di partenza.

Approccio alla gara guardingo da parte delle due formazioni. Dopo un paio di spunti interessanti da parte di Leao, al minuto 8 si accende la catena mancina della Juve: Yildiz per Cambiaso, il cui cross pesca in area Conceicao che, però, non riesce a dare forza al pallone, intercettato dall’attenta copertura di Theo Hernandez. Passano due giri di lancetta ed è Koopmeiners ad entrare in area di rigore: l’olandese ‘taglia’ bene ma, decentrato, non trova la porta. Più in generale, nella prima frazione di gioco, pur non creando sostanziali pericoli dalle parti di Maignan, gli uomini di Thiago Motta danno l’idea di avere una maggiore pulizia nel gioco, almeno nel giro palla nella propria metà campo. Prova ne sia l’azione – propiziata da un’errata lettura di Emerson Royal – che Yildiz non riesce a finalizzare, sciupandola con una conclusione sbilenca che termina sull’esterno della rete. Sul versante opposto, i rossoneri si rendono pericolosi solo al tramonto della prima frazione di gioco con un colpo di testa di Loftus Cheek che però non inquadra lo specchio di porta di Di Gregorio.

Milan-Juventus, a San Siro si chiude 0-0: poche emozioni, regna l’equilibrio

Nella ripresa lo spartito non cambia, anche se il Milan mostra maggiore energia e dinamismo. Grazie ad una punizione guadagnata con caparbietà da Morata, Reijnders al minuto 63 ha una buona occasione da punizione, ma la conclusione dell’olandese vola via.

Nell’ultimo quarto d’ora i cambi dei due allenatori non imprimono la svolta che ci si attendeva. San Siro ‘si accende’ per un paio di spunti di Leao, ma nel torpore generale nessuno riesce a spezzare l’equilibrio. Il Milan manca un appuntamento importante per rilanciarsi in classifica; la Juve, al netto dell’emergenza infortuni, porta a casa un pareggio comunque importante nell’economia della stagione.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 28, Napoli 26, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma 13, Verona* 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8. * una partita in più ** una partita in meno