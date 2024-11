Vlahovic al Milan e allarme Juve: “Rischia seriamente di fare la fine di Chiesa” | ESCLUSIVO

Il centravanti serbo salterà per infortunio la super sfida del Meazza: tiene sempre banco il tema rinnovo per l’ex Fiorentina

Dusan Vlahovic catalizza sempre l’attenzione alla Continassa, sia in campo che per quanto concerne la spinosa vicenda sul rinnovo di contratto.

Il centravanti della Juventus oggi non sarà disponibile per il big match contro il Milan, con Thiago Motta in emergenza e che dovrà rinunciare a sette elementi per l’anticipo di San Siro. L’ex Fiorentina ha rimediato un infortunio muscolare nella parentesi con la sua nazionale ed è a rischio anche per la sfida di Champions League in programma mercoledì in casa dell’Aston Villa.

Motta alla vigilia in conferenza stampa ha pungolato Vlahovic dopo le dichiarazioni dal ritiro della Serbia, ma inevitabilmente l’assenza del numero nove sarà pesantissima per la Juve considerando che la coperta in attacco è cortissima. Oltre al 24enne centravanti, infatti, la ‘Vecchia Signora’ dovrà rinunciare anche ai lungodegenti Milik e Nico Gonzalez nel reparto avanzato. Vlahovic finora era stato l’unico giocatore della Juve a scendere in campo sempre dal primo minuto, collezionando 9 reti tra campionato e Champions League.

Calciomercato Juventus, niente Milan per Vlahovic: “Inavvicinabile per i rossoneri”

Come dicevamo oltre alle questioni di campo tiene banco anche la vicenda rinnovo di contratto, che è in scadenza nel giugno 2026 con il club bianconero. La dirigenza della Continassa per evitare un nuovo caso Chiesa vuole prolungare l’accordo con il bomber, cercando inoltre di spalmare su più anni l’oneroso ingaggio da 23 milioni lordi a stagione che pesa sul bilancio della società. Un nuovo incontro è fissato prima di Natale e senza la fumata bianca sul rinnovo si andrebbe verso il divorzio tra le parti.

Vlahovic sarebbe destinato così all’addio e tra le pretendenti difficilmente potrebbe esserci il Milan come sottolineato da Michael Cuomo: “Vlahovic al Milan in caso di rottura con la Juve? Secondo me no perché, dal punto di vista dell’ingaggio, è entrato in una élite molto ristretta e per certi versi inavvicinabile – chiosa il giornalista di ‘Telelombadia’ intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it – Credo di aver capito che non ne voglia tanto sapere di abbassarsi o rinunciare a parte dell’ingaggio e quindi rischierebbe seriamente di fare la fine di Chiesa. Sarà Liverpool, sarà Anfield e il ‘You’ll never walk alone’ ogni domenica, ma il campo Chiesa non lo vede mai e così Nazionale ti saluto. Chiesa al Milan a gennaio? Penso che sia il ruolo dove i rossoneri hanno meno bisogno di interventi sul mercato“, conclude Cuomo sul conto dell’ex talento della Juventus.