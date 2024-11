Thiago Motta svela: “Mai stato vicino al Milan”. Sette assenze e la replica a Vlahovic

Vigilia del big match del Meazza, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

Torna il campionato, con la Juventus impegnata nel big match del Meazza contro il Milan. I bianconeri dovranno rinunciare a diversi giocatori, tra cui spicca l’assenza in attacco di Dusan Vlahovic.

Alla vigilia della sfida, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della ‘Vecchia Signora’ Thiago Motta: “Non ho dubbi sul fatto che i giocatori daranno sempre qualcosa in più, continueranno a impegnarsi al massimo. Domani è una gara che tutti vogliono giocare e sappiamo bene il privilegio di poter prendere parte a partite così importanti – esordisce il mister bianconero – Mi dispiace per chi non ci sarà, gli infortuni fanno parte del gioco. Gli indisponibili stanno lavorando per tornare perché, come tutti noi, vogliono giocare sfide come queste”.

Sulle condizioni di Vlahovic in vista delle prossime partite: “Non so se Dusan recupererà per la sfida contro l’Aston Villa, lo capiremo più avanti. Domani sicuramente non sarà in campo. Spero che sia lui che tutti gli altri riescano a recuperare e a tornare a disposizione il prima possibile. Le dichiarazioni di Vlahovic in nazionale? Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare e so che lo faranno sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Abbiamo parlato e andiamo tutti nella stessa direzione. Siamo tutti d’accordo: è un obbligo e non un’opzione“.

Juve domani in emergenza e senza sette elementi e senza un centravanti di ruolo: “Tutti i giocatori hanno caratteristiche diverse, a prescindere dal ruolo. Questo è molto interessante perché mi permette di avere alternative e soluzioni. Vlahovic sicuramente non ci sarà a Milano come Bremer, Cabal, Gonzalez, Adzic, Douglas Luiz e Milik”.

Thiago Motta prosegue e si sofferma anche sul momento di Fagioli, finito negli ultimi giorni anche al centro dei rumors di mercato: “Ha giocato meno in questo periodo perché gli altri stanno meglio. Però, come dico sempre, anche chi sta in panchina sa che deve essere decisivo quando viene chiamato in causa. Sia lui che McKennie, quando vengono chiamati in causa, sanno cosa devono fare per contribuire e per dare una mano al gruppo”.

Sulla crescita di Weah: “Mi piace tantissimo che fa gol e tutto quello che fa in questo momento. È un giocatore interessante perché dà tante alternative. Siamo contenti che sia con noi, che sia in forma e che dia il suo aiuto alla squadra”. Motta loda anche l’ex Kalulu: “La cosa più importante è che lui è sempre voluto venire. Dal primo giorno che è arrivato si è messo sempre a disposizione del gruppo ed capace anche di coprire tante posizioni in difesa. È un ragazzo intelligente, generoso e anche leader a modo suo”.

Thiago Motta, oltre alla Juventus, la scorsa estate è stato accostato anche al club rossonero: “Non sono mai stato vicino al Milan“, ci tiene a precisare l’allenatore italo-brasiliano che infine si pronuncia sul discorso scudetto: “Vedo un campionato equilibrato, ma vedremo alla fine come finirà. Questa competizione comunque con diverse squadre fa bene a noi stessi e al pubblico. Dovremo provare a dare tutti il nostro massimo e a ottenere più risultati positivi possibile”.