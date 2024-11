Serie A, l’Inter domina al ‘Bentegodi’: Verona ko 5-0 nel primo tempo. Correa è super

L’Inter schianta letteralmente il Verona al Bentegodi grazie a una grande prestazione di Thuram e Joaquin Correa, protagonista assoluto

Non c’è praticamente storia al ‘Bentegodi’ tra Hellas Verona e l’Inter. Alla ripresa del campionato i nerazzurri erano attesi a una prova convincente e questa non si è fatta decisamente attendere, va detto con la complicità di una difesa pessima dei gialloblù.

Finisce addirittura 5-0 un match che dice già tutto dopo una mezz’ora abbondante nel primo tempo. La squadra di Inzaghi segna infatti addirittura quattro gol nello spazio di 14 minuti tra il 17′ e il 31′. Che poi diventano cinque in 24 minuti, fino al 41′. Apre le marcature il Tucu Correa, scelto oggi al posto di Thuram per l’indisponibilità di Lautaro Martinez causa febbre. Una rete fondamentale per il morale dell’argentino, che non a caso rende felicissima tutta la squadra. L’ex Lazio e OM poi serve l’assist a Marcus Thuram, che in tre minuti segna una doppietta praticamente in fotocopia. Buco clamoroso della difesa del Verona al centro, il francese lanciato davanti al portiere, finta e doppio passo per superare Montipò e allungarsi il pallone sul destro. Gol. Due volte.

Verona-Inter, Correa protagonista assoluto nel 5-0 nerazzurro che vale la vetta momentanea

Al 31′ c’è spazio anche per Stefan de Vrij, entrato dopo un quarto d’ora al posto dell’infortunato Acerbi. A chiudere le danze c’è poi Bisseck con una giocata stupenda, da attaccante di qualità, anche se non è decisamente il suo ruolo. E pensare che la partita si era aperta con la traversa incredibile colpita da Tengstedt, con Sommer graziato, a cui aveva risposto quella di Correa.

Il secondo tempo è praticamente accademia per l’Inter, che in realtà va parecchie volte vicina al sesto gol. Ad esempio in apertura con Zielinski appena entrato in campo nell’intervallo, ma Montipò in questo caso è superlativo. Il ‘Bentegodi’ protesta intanto con i propri giocatori e i cori non sono teneri, non tanto per la classifica quando ovviamente per l’umiliazione. Finisce 5-0 con un super Correa, che dopo i due assist e la traversa iniziale prende pure un altro legno nel finale. Per Inzaghi è sorpasso sul Napoli in vetta almeno per una notte, visto che Conte è impegnato domani alle 18 contro la Roma al Maradona.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 27, Napoli 26, Atalanta, Lazio e Fiorentina 25, Juventus 24, Milan** e Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma 13, Verona* 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8.

* una partita in più

** una partita in meno