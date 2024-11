Inter, che tegola per Inzaghi dopo neanche un quarto d’ora: infortunio per un titolarissimo

Pessime notizie per Simone Inzaghi, che dopo neanche un quarto d’ora deve usare la prima sostituzione per un infortunio pesantissimo

Piove sul bagnato per l’Inter, che dopo un quarto d’ora deve già rinunciare a un altro titolare dopo la febbre che ha colpito Lautaro Martinez.

Dura infatti 14 minuti circa la partita di Francesco Acerbi contro il Verona a causa di un problema fisico. Il difensore italiano, già colpito da infortuni in questa stagione, ha fatto cenno alla panchina di avere molto probabilmente bisogno del cambio. Poi è arrivata la conferma definitiva, con il centrale nerazzurro che ha buttato fuori il pallone accasciandosi a terra. Al suo posto Stefan de Vrij che aveva cominciato a scaldarsi da qualche secondo. Alla fine cambio imemdiato. Una pessima notizia per Inzaghi, soprattutto in un momento del genere con le tantissime partite che attendono l’Inter anche in Champions League.

Da chiarire ancora le dinamiche del ko che ha colpito Francesco Acerbi, sicuramente di natura muscolare dopo quello accusato contro la Roma il 20 ottobre e lo aveva costretto a stare fermo un paio di settimane.

Infortunio Acerbi, la diagnosi e quali partite rischia di saltare

Francesco Acerbi è stato sostituito al 15′ del match tra Verona e Inter a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra. Questa la prima diagnosi dal ‘Bentegodi’ sul difensore nerazzurro. Se nel match in corso oggi per Inzaghi non sembra essere un problema particolare visti i quattro gol segnati poi dalla sua squadra in pochissimi minuti, la questione ovviamente cambia considerando il calendario delle prossime partite, che ora sarà fittissimo.

Già martedì si tornerà in campo a San Siro contro il Lipsia in Champions League, poi la trasferta complicatissima contro la Fiorentina. Due partite che allo stato attuale Acerbi dovrà saltare, costringendo Inzaghi ad avere poche alternative in difesa e sperare che Bastoni, Pavard, Bisseck e de Vrij non abbiamo problemi. Verosimilmente saranno queste le gare in cui Inzaghi non avrà il suo pupillo, fuori dai giochi anche in estate per l’Europeo. L’ex Lazio potrebbe quindi rientrare direttamente venerdì 6 dicembre nel match casalingo contro il Parma. Al più tardi appuntamento rinviato a Leverkusen quattro giorni più tardi.