Dalla Roma alla Juventus, costretti a cederlo: “Incasso di 40 milioni”

Nel calciomercato di gennaio Giuntoli dovrà consegnare a Motta uno se non due difensori visti gli infortuni di Bremer e Cabal

Alla Juventus serve un centrale. Anzi due, visto che dopo Bremer ha salutato questa stagione anche Cabal. In ogni caso Giuntoli è già al lavoro, poiché il calciomercato di gennaio è alle porte. Skriniar rimane un nome ‘caldo’, anche se negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura di Antonio Silva, della scuderia Jorge Mendes. Per il portoghese va superato il muro Benfica.

Un paio di cessioni potrebbero ‘finanziare’ la campagna di rafforzamento, o meglio dire di tappabuchi del Football director juventino. In tal senso occhio a Fagioli, tutt’altro che incedibile. Il centrocampista piace al Paris Saint-Germain. A proposito di Francia, in queste ore è emersa una pista a sorpresa. Complici le dichiarazioni del Direttore sportivo, che ha parlato apertamente di necessità di vendere, di fare cassa nella sessione di riparazione.

Parliamo nello specifico di Pierre Dreossi, capo dell’area sportiva del Lens. Attualmente ottavi in campionato, seppur a soli tre punti dal Marsiglia di De Zerbi e quindi dalla zona Champions, i transalpini sono chiamati per non dire costretti a cedere già a gennaio per mettere in ordine i conti. In Francia sono poco transigenti sotto questo aspetto, vedi il caso Lione, per questo il Lens non ha altra strada che quella di cedere i calciatori con più mercato. Almeno un paio.

Spunta Danso per la Juventus: il Lens è pronto a cederlo di nuovo

“Dobbiamo incassare 40 milioni”, ha detto Dreossi spalancando le porte a chi vuole mettere le mani sui gioielli della squadra allenata dal 32enne inglese Still. Tra questi c’è sempre Kevin Danso, che in Francia e qui in Italia, cioè ‘Sportmediaset’, accostano proprio alla Juventus. I bianconeri sarebbero tra i club interessati al centrale austriaco, a fine agosto scorso a un passo dal diventare un calciatore della Roma.

L’affare tra i due club si chiuse intorno ai 25 milioni, poi però il club capitolino fece retromarcia sostenendo che il difensore non avesse ottenuto l’idoneità sportiva per motivi ancora adesso poco chiari. Ovviamente sia il Lens che Danso non la presero bene.

“Dopo aver superato tutti i tipi di esami medici in Inghilterra, mi è stato detto che in Italia erano molto più severi su quel tipo di analisi, ma sapevo che a livello fisico stavo bene – le parole dell’austriaco a ‘L’Equipe’ – Forse il mio trasferimento alla Roma è saltato per un altro motivo… Ho dovuto effettuare numerosi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata”.

Non solo la Juventus: anche l’Inter potrebbe (ri)piombare su Danso

Danso è così tornato in Francia, disputando fino ad oggi 6 partite col Lens in Ligue 1 e una con la sua Nazionale, il 14 novembre contro il Kazakistan in Nations League. Era e rimane il pezzo da novanta della società giallorossa, quello che può consentire di avvicinarsi subito ai fatidici 40 milioni necessari per mettere in ordine i conti.

La Juve, tuttavia, potrebbe offrire un prestito con opzione d’acquisto, a una cifra forse inferiore rispetto ai circa 25 milioni con cui la Roma stava per prenderlo. Non è escluso che per Danso possa rifarsi avanti l’Inter, a caccia di un nuovo centrale non in là con gli anni. I nerazzurri sono grandi estimatori del 26enne cresciuto calcisticamente in Germania.