Thiago Motta-Vlahovic, i tifosi si schierano: che cosa sta succedendo

L’allenatore dei bianconeri si è espresso anche sul ‘caso’ Vlahovic nella conferenza stampa pre Milan-Juve. I tifosi si schierano

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Juventus, Thiago Motta ha commentato anche le dichiarazioni rilasciate in Nazionale da Dusan Vlahovic.

Il tecnico ha risposto così: “Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare e so che lo faranno sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Siamo tutti d’accordo, è un obbligo e non un’opzione. Abbiamo parlato con Dusan: andiamo tutti nella stessa direzione”. La frase apparsa piuttosto forte e chiara nei confronti del centravanti serbo è stata la seguente: “Qui alla Juve difendere è un obbligo e non un’opzione“.

Un messaggio piuttosto chiaro a Vlahovic, condiviso anche dai tifosi. I sostenitori bianconeri si schierano con l’allenatore.

👀Occhio alla risposta di Thiago Motta a #Vlahovic 🔙L’attaccante serbo, dal ritiro con la nazionale, aveva raccontato di sentirsi meglio con un altro attaccante di fianco e con meno compiti difensivi 🗣Nella conferenza stampa alla vigilia di #MilanJuve, il tecnico della… pic.twitter.com/edm2acwG6P — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 22, 2024

Juventus, Thiago Motta ‘risponde’ a Vlahovic: le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Ottima risposta di Thiago Motta in merito a Vlahovic . Hanno parlato e ha messo le cose in chiaro , qui si attacca in 11 e si difende in 11 . Ora testa a domani con tutte le difficoltà che non ci fanno mollare 💪🏻.#MilanJuve #ThiagoMotta #Vlahovic #finoallafine — Flaviom03 (@Flaviom0317578) November 22, 2024

Un Thiago Motta abbastanza infastidito delle dichiarazioni di vlahovic. Ha detto in conferenza di averci parlato, e aver messo le cose in chiaro. Come

Giusto che sia qui da noi si difende e si attacca e non c’è spiegazione che tenga. — Thiago Mottista (@MOTTISMO38) November 22, 2024

La risposta di Thiago #Motta in merito alla domanda su #Vlahovic non è solo corretta, ma è da manuale del buon allenatore pagina 1. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) November 22, 2024