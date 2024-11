Tesoretto Fagioli e nuovo colpo: Giuntoli riporta l’ex Inter in Serie A

La Juventus potrebbe sacrificare il centrocampista nel mercato di gennaio: il Dt Giuntoli ha già individuato il sostituto

La Juventus sarà protagonista anche sul mercato di gennaio dopo la rivoluzione estiva, che ha portato tra gli altri anche Thiago Motta sulla panchina bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ è attesa domani dalla partitissima di San Siro contro il Milan, ma intanto impazzano i toto nomi specialmente per il settore difensivo dopo i gravi infortuni al ginocchio di Bremer e Cabal. Serve almeno un rinforzo davanti a Di Gregorio, mentre il Dt Giuntoli in attesa di Milik sta studia anche un colpo nel reparto offensivo dei bianconeri.

Il polacco rientrerà a fine dicembre, ma le sue condizioni saranno tutte da valutare in vista della seconda parte di stagione. La coperta è corta anche in attacco e Motta nello specifico oltre a Milik e Nico Gonzalez dovrà rinunciare anche Vlahovic per il big match del Meazza in programma domani pomeriggio contro il Milan di Fonseca. Giuntoli potrebbe così operare tre colpi alla riapertura del mercato e sacrificare qualche tassello della rosa di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, obiettivo Casadei con l’addio di Fagioli

L’idea della dirigenza della Continassa è raccogliere un prezioso gruzzoletto all’inizio del 2025 e non solo con la cessione dell’esubero Arthur, corteggiato negli ultimi tempi da Real Betis e Marsiglia oltre alle sirene provenienti dal Brasile.

Anche il connazionale Danilo è corteggiato in patria e l’uscita di entrambi permetterebbe alla Juventus di alleggerire e non di poco il monte ingaggi. Inoltre, Fagioli e Douglas Luiz sarebbero sacrificabili per Giuntoli se arrivassero delle offerte congrue a gennaio. L’ex Aston Villa è finora un flop a Torino e rimane ai box per infortunio, mentre il nazionale italiano sta trovando poco spazio nelle ultime settimane. Un po’ come Cesare Casadei al Chelsea, con il gioiello classe 2023 già accostato l’estate scorsa alla Juve. In caso di cessione di Fagioli – valutato 35-40 milioni di euro – il sodalizio bianconero proverebbe a sostituirlo a centrocampo con l’ex talento dell’Inter come scrive ‘Tuttosport’.

Casadei non sta trovando minutaggio alla corte di Maresca (soltanto 4 gettoni in stagione e nessuna presenza in Premier League) e potrebbe lasciare Londra alla riapertura del mercato per giocare con maggiore continuità. Il 21enne centrocampista di scuola Inter, al Chelsea dall’estate 2022, è attualmente sotto contratto fino al 2028 con i ‘Blues’.