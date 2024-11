Come un nuovo acquisto per Thiago Motta: in campo entro la fine dell’anno | CM.IT

La Juve in emergenza per la sfida contro il Milan, anche Vlahovic è ai box: c’è però una buona notizia per l’allenatore bianconero

La Juventus dovrà rinunciare anche a Dusan Vlahovic per la partitissima di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan. Il serbo si è infortunato nella parentesi con la sua nazionale e sarà out alla ripresa del campionato.

Un’altra tegola per Thiago Motta, con gli esami svolti martedì al J-Medical che hanno comunque escluso lesioni per il centravanti numero nove. Vlahovic salterà l’anticipo di Serie A con il Milan, ma potrebbe già recuperare per la sfida della prossima settimana in Champions League in casa dell’Aston Villa. Intanto l’allenatore bianconero dovrà fare di necessità virtù e alla Continassa sta sperimentando nuove soluzioni per ovviare all’assenza dell’ex Fiorentina nella sfida del Meazza.

Un’opzione porta sicuramente a Weah falso nueve, con il figlio d’arte provato da centravanti nel test contro l’Under 17 e dove ha realizzato una doppietta. Motta nei prossimi allenamenti proverà anche Yildiz e Mbangula come riferimenti offensivi, mentre la sorpresa potrebbe essere l’avanzamento di Koopmeiners.

Juventus, Milik vede la luce: torna in campo a fine dicembre

Anche perché Thiago Motta, oltre a Vlahovic, dovrà fare ancora a meno di Nico Gonzalez, fermo da inizio ottobre dopo la lesione alla coscia rimediata sul campo del Lipsia. Il jolly argentino, senza il bomber titolare, avrebbe rappresentato per caratteristiche l’alternativa più credibile per guidare l’attacco contro il Milan.

Il recupero di Nico però continua a slittare e l’ex Fiorentina salterà anche la sfida europea contro l’Aston Villa. Le assenze del nazionale albiceleste e di Vlahovic si aggiungono inoltre all’indisponibilità di Arkadiusz Milik, ai box dallo scorso giugno dopo la prima operazione al ginocchio sinistro. Il polacco ha subito un altro intervento a ottobre e vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Positiva la visita di controllo a Roma per l’ex Napoli e Marsiglia, che può iniziare la fase di riatletizzazione prima di rientrare in campo. Come raccolto da Calciomercato.it, servirà adesso circa un mese a Milik per tornare a disposizione di Thiago Motta.

Rispettati quindi i tempi per il recupero dopo la seconda operazione al menisco, con il centravanti classe ’94 che proverà ad essere abile e arruolabile entro la fine dell’anno. Quasi come un nuovo acquisto per la Juventus e Motta, anche se serviranno alcune settimane prima di vedere al meglio il polacco dopo il lungo stop. Dalle condizioni di Milik dipenderanno anche le mosse sul mercato di Giuntoli, che sta valutando l’opportunità a gennaio di arricchire la rosa bianconera con un nuovo tassello in attacco.