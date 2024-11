Ribaltone Juve in attacco: “Giuntoli prende Osimhen”

Il bomber nigeriano, adesso al Galatasaray, è un pallino del Dt bianconero Giuntoli: la Juventus pensa di stravolgere il reparto offensivo

La Juventus in emergenza nella super sfida di domani pomeriggio contro il Milan, con Thiago Motta che dovrà rinunciare a ben sette elementi della rosa bianconera.

Tra questi c’è anche Dusan Vlahovic, ko dopo l’ultima parentesi con la sua nazionale. Il serbo è tornato acciaccato a Torino per un problema muscolare e cercherà di recuperare già per la sfida della prossima settimana in Champions League nella tana dell’Aston Villa. Thiago Motta sarà quindi senza un centravanti di ruolo al Meazza, vista la contemporanea assenza di Milik e Nico Gonzalez.

L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ sta sperimentando diversi soluzioni negli ultimi allenamenti e il primo candidato a guidare il reparto offensivo è il figlio d’arte Weah, che finora ha messo a referto 4 reti in stagione. Possibili opzioni come falso nueve anche Yildiz, Mbangula e Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, Adani non ha dubbi: “Osimhen in bianconero se Vlahovic va via”

Intanto tornando a Vlahovic, tiene sempre banco la questione rinnovo alla Continassa per quanto concerne il bomber ex Fiorentina. Le parti stanno trattando e un nuovo incontro – probabilmente decisivo – è previsto prima di Natale tra il Dt bianconero Giuntoli e gli agenti del giocatore.

La Juventus vuole allungare oltre il 2026 (scadenza dell’attuale contratto) l’accordo con Vlahovic e spalmare l’oneroso ingaggio che la prossima stagione toccherà i 12 milioni di euro. In caso di fumata nera, però, Giuntoli si metterà in azione per trovare un sostituto di pari livello e c’è un nome che stuzzicherebbe il capo dell’area tecnica bianconera. Lele Adani non ha dubbi in proposito: “Se la Juventus sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen – chiosa l’ex difensore intervenendo a ‘Viva el futbol’ – Giuntoli, peraltro, lo ha già avuto a Napoli. Conosce il campionato italiano e Osimhen sa come si fa a vincere lo scudetto. Ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo è davvero dirompente”.

Adani aggiunge inoltre sul mercato della Juventus: “Osimhen è una sicurezza conclamata, non è certo da scoprire e poi c’è il suo stimolo nel voler tornare. Secondo me è la prima scelta. Va via Vlahovic? Scelta numero uno Osimhen“.