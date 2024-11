La Serie A detta legge: Tonali torna davvero | VIDEO CM.IT

Sandro Tonali si avvicina al ritorno nel nostro campionato, le ultime sul centrocampista del Newcastle e su altri rientri eccellenti

Si infittiscono rumours e trattative di calciomercato, in avvicinamento alla sessione di gennaio, nella quale diversi club di Serie A saranno attesi a operazioni importanti. Un tema caldo potrebbe essere quello dei ritorni nel nostro campionato, parlando di calciatori che non hanno trovato particolare fortuna altrove o avvertono la nostalgia delle nostre latitudini calcistiche.

La redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto approfondimento, analizza gli scenari che possono riguardare anche alcuni big di ritorno. Come Sandro Tonali è tornato un punto fermo del Newcastle, ma sogna la Champions League. Non facilissimo convincere gli inglesi, il sogno del centrocampista sarebbe di tornare al Milan, i cui tifosi non lo hanno dimenticato. Il vantaggio per Tonali sarebbe la eventuale reintroduzione del Decreto Crescita, con relative agevolazioni fiscali sull’ingaggio valide per i giocatori che hanno militato fuori dall’Italia almeno due anni. Discorso che dunque nel suo caso in realtà riguarderebbe l’estate, visto che il calciatore ha lasciato il Milan nella sessione estiva 2023, ma da seguire con una certa attenzione.

Serie A, da Zirkzee a Chiesa: nostalgia dell’Italia per tutti

Spostandosi su scenari più immediati, quelli riguardanti la sessione invernale, ci sono diversi altri giocatori per i quali il ritorno in Italia inizia ad assumere contorni più o meno concreti.

Zirkzee ha dato ai suoi agenti per ritorno in Italia a gennaio, con prospettiva soprattutto sulla Juventus dopo i mesi difficili passati al Manchester United. Operazione non semplice per Zirkzee come abbiamo raccontato, si lavora al prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato a determinati parametri. Altro nome accostato alla Juve è Schick, che non trova spazio al Bayer Leverkusen e cerca un modo per rilanciarsi. I bianconeri potrebbero dargli l’occasione e potrebbero sfruttare una spesa relativamente bassa.

Un altro giocatore che sta rimpiangendo il nostro campionato è Chiesa, che sta avendo difficoltà enormi nell’adattarsi alla Premier League. Dunque potrebbe esserci spazio per una partenza dal Liverpool in prestito secco. Potrebbe interessare a queste condizioni a tanti, come Milan, Roma e Napoli, ma attenzione per Chiesa anche all’Inter, se lo si riportasse nel ruolo di seconda punta e se partissero Arnautovic e Correa.

Altro giocatore con nostalgia della Serie A è Elmas, che al Lipsia voleva trovare più spazio di quanto ne avesse al Napoli, ma le cose non sono andate per lui come previsto. Anche il macedone è ancora nei radar del Milan e per l’estate i rossoneri potrebbero ripensarci.