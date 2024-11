Sogno Zirkzee e triplo colpo: Giuntoli rivoluziona la Juve | VIDEO CM.IT

Possibili tre arrivi in bianconero nel corso della sessione invernale, le ultime di mercato dalla nostra redazione su Zirkzee e non solo

Si avvicina la finestra di gennaio di calciomercato e i club iniziano a ragionare in maniera sempre più concreta sui possibili acquisti da mettere a segno. Ci pensa, naturalmente, anche la Juventus, che coniuga esigenze tecniche e numeriche, per gli infortuni che hanno complicato non poco i piani dei bianconeri nelle ultime settimane.

Nel corso del programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube, la redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto sui possibili movimenti sui quali sta riflettendo Giuntoli. La priorità rimane sempre quella di un difensore. I colpi potrebbero essere due in quel reparto, nel caso in cui Danilo andasse via già a gennaio. A quel punto si andrebbe su un giovane di prospettiva per rimpiazzare il brasiliano, restando dell’idea, per colmare il vuoto lasciato dallo stop di Bremer, di un difensore già pronto e in grado di entrare subito negli schemi, con conoscenza del campionato italiano.

E poi c’è il colpo in attacco, di cui Giuntoli parla poco, ma probabilmente di proposito, per rimanere sotto traccia. La riflessione su Milik come vice Vlahovic è sempre più necessaria, la data del ritorno in campo del polacco continua a slittare e a questo punto ci sono dubbi sul fatto che possa dare garanzie. Gli ottimi rapporti tra il dt della Juventus e Kia Joorabchian, agente di Zirkzee, potrebbero agevolare la trattativa per l’olandese. Che vuole ancora giocarsi le sue chances al Manchester United, ma ormai in Inghilterra è inviso alla stampa e non solo.

Juventus, cifra shock per Yildiz: ora vale 100 milioni

Nel frattempo, in casa Juventus, c’è chi sta vivendo un momento magico ed è Kenan Yildiz. Le cui prestazioni stanno crescendo a vista d’occhio, insieme al suo valore di mercato.

Valutazione ormai schizzata a 100 milioni di euro, in virtù del suo status di incedibile che ancora permane. La Juventus ha investito molto su di lui, il giocatore ha tanta prospettiva e sta confermando tutto questo con le sue prove in campo. Nonostante il fresco rinnovo di contratto, non è da escludere che tra qualche mese l’entourage del giovane turco torni a bussare, per un ulteriore riconoscimento di status.