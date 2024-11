50 milioni per l’erede di Bremer: comunicato galeotto del club

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus va a caccia di rinforzi, soprattutto dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal

Sarà una sessione di mercato invernale particolarmente impegnativa per la Juventus e per il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, a caccia di rinforzi per il reparto arretrato.

Nonostante le intenzioni estive, gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal costringeranno la Juventus a tornare sul mercato nella sessione invernale. La squadra bianconera avrà bisogno di due difensori dato che sia Bremer che Cabal rischiano di tornare in campo nella prossima stagione, o comunque sul finire di questa. I tanti impegni tra campionato e coppe della squadra di Thiago Motta spingerà il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a portare alla corte del trainer bianconero Thiago Motta due volti nuovi per il pacchetto arretrato, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di operazioni in prestito.

Ecco perché la squadra mercato della Juventus sta lavorando su più profili per cercare di non farsi trovare impreparata già a partire dalle primissime battute della sessione invernale di calciomercato, tenendo conto anche della ristretta possibilità del club bianconero di investire sul mercato il prossimo gennaio.

Calciomercato Juventus, conferme dal Portogallo per Antonio Silva

Tra i profili finora individuati dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli per il reparto arretrato c’è anche Antonio Silva, difensore portoghese classe 2003 di proprietà del Benfica e legato al club di Lisbona da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il giocatore nativo di Viseu è un obiettivo concreto della Juventus, anche se ad ora il Benfica non avrebbe intenzione di liberarsene, anche se nell’ultimo periodo il classe 2003 è finito un po’ ai margini della squadra di Bruno Lage il quale gli sta preferendo Nicolas Otamendi e Tomas Araujo al centro della difesa. Del resto, la scorsa estate il Benfica ha rifiutato una importante offerta da 35 milioni di euro da parte del Newcastle United che aveva messo sul piatto anche quindici milioni di euro di bonus.

Occhio, però, ai possibili cambi di strategia del Benfica come sottolineato dal giornalista lusitano Nuno Farinha il quale, ai microfoni di Cnn Portugal ha confermato: “La trattativa c’è e la Juventus vuole chiudere”. In particolar modo, i bianconeri vorrebbero “il giocatore in prestito oneroso per sei mesi pagando tra gli 8 e i 9 milioni di euro”. Nell’affare potrebbe essere incluso anche “un diritto di riscatto con una cifra non ancora fissata ma che potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro nel caso in cui la Juventus dovesse comprarlo in estate”.

Cifre che testimonierebbero come la Juventus sia fortemente intenzionata a chiudere l’operazione. Intanto, proprio nelle scorse ore il Benfica ha fatto sapere che a gennaio non farà partire Otamendi a gennaio: “Questo fa pensare che il Benfica sta valutando realmente il passaggio di Antonio Silva alla Juventus”.