Zirkzee rompe gli indugi: ha scelto la sua nuova squadra in Serie A

Il centravanti olandese deluso dall’avventura al Manchester United: gli agenti stanno cercando di ripotarlo in Serie A

La Juventus ha bisogno di un attaccante e il pensiero di Thiago Motta va subito a Joshua Zirkzee. Rinforzi prioritari in difesa, ma evidentemente la coperta è corta anche davanti per l’allenatore bianconero.

Giuntoli è in azione per rimpolpare la rosa bianconeri dopo le ultime emergenza, con priorità al reparto difensivo azzoppato dai gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal. Sotto osservazione come dicevamo c’è anche il reparto avanzato, con il guaio muscolare riscontrato da Vlahovic che ha fatto scattare un doppio campanello d’allarme.

La Juve al momento non ha infatti un vice del centravanti serbo, visto che Milik continua a restare ai box dopo la seconda operazione al ginocchio del mese scorso. Il polacco non rientrerà prima di fine dicembre e nei prossimi giorni inizierà la fase di riatletizzazione. Dirigenza e tecnico valuteranno al ritorno in campo le condizioni dell’ex Napoli e Marsiglia, ma indipendentemente dallo stato fisico di Milik alla Continassa si valuta un intervento per rinforzare l’attacco. Giuntoli segue con particolare interesse Kalimuendo e Lucca come profili giovani e di prospettiva, ma restano due piste complicate per gennaio.

Calciomercato Juventus, Zirkzee chiama Thiago Motta: vuole ritornare in Italia

Il sogno però di Thiago Motta è quello di ricongiungersi con Zirkzee, che sta deludendo nella sua nuova avventura al Manchester United

L’olandese ha faticato nel ritagliarsi un ruolo di primo piano con il connazionale Ten Hag e dopo l’arrivo in panchina di Amorin potrebbe avere ancora meno spazio. L’ex Bologna è scontento e sta pensando perciò seriamente all’addio nella finestra invernale: stando al quotidiano ‘La Stampa’ ha dato mandato ai suoi agenti di trovargli un’altra sistemazione e di provare a sondare il terreno proprio con la Juve. Zirkzee sarebbe ben felice di riabbracciare Motta, dopo l’exploit della scorsa stagione che ha portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League. Il classe 2002 non avrebbe bisogno di presentazioni alla corte del tecnico italo-brasiliano e si incastrerebbe alla perfezione negli schemi bianconeri.

L’unica via per la Juventus per riportarlo in Italia sarebbe quella del prestito, considerando l’investimento l’ultima estate da oltre 50 milioni di euro del Manchester United tra cartellino e commissioni. Complicato ma non impossibile, mentre il piano B porta a Raspadori che non sta trovando lo spazio sperato con Conte al Napoli. Scenario comunque difficile, con il club di De Laurentiis che non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente.