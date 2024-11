Nuova panchina per Inzaghi, cifre svelate: ha già preso il volo

L’assist non è passato inosservato e, se confermato, potrebbe aprire le porte a scenari letteralmente suggestivi. Inzaghi tirato nuovamente in ballo

Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, Simone Inzaghi sembrava aver lasciato una porta aperta alla suggestione Premier League. Nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio della gara con i Gunners, vinta dai nerazzurri con il risultato di 1-0, il tecnico piacentino è poi ritornato sui suoi passi, ribadendo di fatto il concetto espresso poco prima da Beppe Marotta. Blindato con l’ultimo rinnovo, il futuro di Inzaghi – in sostanza – è ancora all’Inter: solo un vero e proprio ribaltone può suggerire scenari alternativi, al momento non presi in considerazione né dalla proprietà meneghino né dallo stesso allenatore.

Oltremanica – però – il profilo di Inzaghi continua ad essere accostato alle big di Premier League. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è stato proprio l’ex allenatore della Lazio a svelare di aver ricevuto – e rispedito al mittente – diverse proposte provenienti dall’Inghilterra. Poco prima di virare con convinzione su Amorim, ad esempio, il Manchester United si era nuovamente fatto vivo per Inzaghi, trovando però un vero e proprio muro. Con Guardiola che ha ormai trovato l’accordo per la permanenza al City con annesso rinnovo per una stagione con opzione per un altro anno, l’eventuale arrivo di Inzaghi a Manchester – almeno in tempi brevi – non è praticabile. Tuttavia, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nel caso in cui non arrivasse un trofeo importante in questa stagione, ad esempio, Arteta potrebbe anche terminare la sua (luminosa) parentesi alla guida dell’Arsenal. Almeno questo è lo scenario delineato dal portale inglese sportscasting.com, i cui betting analyst hanno ‘preso di mira’ proprio il futuro della panchina dei Gunners.

Calciomercato Inter, Inzaghi-Arsenal: bookmakers scatenati, le ultimissime

Le quote alle quali fa riferimento il sito in questione, infatti, vedono proprio nell’attuale tecnico dell’Inter il candidato più autorevole a prendere il posto di Arteta: l’eventuale binomio Inzaghi-Arsenal è infatti quotato 4 volte la posta. Si tratta di una cifra molto più bassa rispetto a quella con la quale sono mancati ad esempio Luis Enrique (6.00) e Simeone (8.00).

In lizza – più staccato – è presente anche Max Allegri. Dopo aver chiuso la sua esperienza sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese sta valutando il da farsi. Sondato dallo United, Allegri sarebbe intrigato all’idea di potersi mettere in gioco in Premier League. Le offerte, però, latitano. L’eventuale arrivo dell’allenatore livornese al posto di Arteta – in maniera piuttosto esemplificativa – è quotato 15 volte la posta. Restando in tema allenatori italiani, da rimarcare infine i nomi di Ancelotti (presente a quota 17) e Maurizio Sarri (26.00).