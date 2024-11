Inzaghi in Premier, Marotta dice tutto prima di Inter-Arsenal

Il presidente della società nerazzurra parla delle voci sul possibile trasferimento in Inghilterra dell’allenatore

A pochi minuti da Inter-Arsenal, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato a ‘Prime Video’ e si è soffermato sulla formazione scelta da Inzaghi, ma anche sul futuro dell’allenatore.

Marotta sulla formazione scelta dal tecnico e sulla possibilità che ci sia una squadra per il campionato ed una per la Champions dice: “C’è un’Inter che deve rispondere a queste chiamate e lo fa con tanto onore, perché sono competizioni di qualità, ma l’allenatore gestisce una situazione di stress agonistico e sta a lui decidere chi scende in campo in questa o quella partita”.

Il numero uno del club lombardo inoltre parla del nuovo format Champions e sulla necessità di evitare gli spareggi: “Credo che con questo format sia impossibile gestire le partite, bisogna andare in campo per dare il massimo: non solo vincere, ma pensare anche alla differenza reti che può essere importante”.

Inter, Marotta: “Premier su Inzaghi si inorgoglisce”

Non manca una domanda anche sul futuro di Simone Inzaghi, con Marotta che risponde alle voci sul possibile interesse delle squadre di Premier League nei confronti del tecnico nerazzurro.

“Ci inorgoglisce, ci fa piacere perché per l’Inter vuol dire che è un bravo allenatore e per lui perché merita l’attenzione di altri club. Sottolineo però come il ciclo con lui non è vicino alla conclusione, siamo contenti di averlo come allenatore e da quello che so è contento anche lui di stare qui. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto orgogliosi di averlo con noi”. Parole che arrivano dopo quelle dello stesso allenatore che aveva detto di stare benissimo all’Inter, pur confermando di aver avuto dei contatti in passato.

Anche nelle ultime settimane il nome di Inzaghi è stato in più di un’occasione accostato alla Premier League. Per lui si era parlato anche del Manchester United, prima che i Red Devils esonerassero ten Hag e scegliessero Amorim, pagando la clausola per strapparlo allo Sporting. Per il tecnico piacentino, invece, il futuro dovrebbe essere ancora all’Inter.