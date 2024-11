La Premier chiama, Inzaghi fa dietrofront: “Sto benissimo all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico dell’Inter è ritornato a parlare dell’accostamento ai vari club d’Oltremanica

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Arsenal, match chiave per i nerazzurri che vogliono prolungare la striscia di vittorie consecutive nella fase a gironi della massima competizione continentale. I tanti impegni a distanza ravvicinata impongono però scelte oculate da parte di Simone Inzaghi; dopo aver ospitato i londinesi, infatti, Lautaro Martinez e compagni ospiteranno sempre a San Siro il Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica.

Tra le diverse domande alle quali ha risposto nella consueta intervista pre partita ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico piacentino è ritornato a parlare delle avances dei diversi club d’Oltremanica che in tempi e in modi diversi hanno provato a portarlo in Premier League. Un tema – quest’ultimo – già affrontato nella conferenza stampa della vigilia al match di Champions – quando aveva lasciato una porta aperta: “La Premier mi piace e mi intriga. Nel calcio poi, per quanto riguarda il futuro, nessuno ha certezze“.

Inter, Inzaghi in Premier League: il tecnico nerazzurro fa chiarezza

Molto più ‘abbottonata’, invece, la risposta fornita dal tecnico dell’Inter ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ a pochi minuti dal fischio d’inizio: “Da quando sei all’Inter ti hanno cercato United e Chelsea e non sei andato: la vera vittoria è vederti sulla panchina dell’Inter? Quello sicuramente. Ci sono state delle opportunità in passato ma sto benissimo qui, ho una grandissima società alle spalle, dei tifosi che sono sempre con noi. Abbiamo avuto la fortuna di vincere tanto ma non ci fermiamo e vogliamo migliorarci sempre”.

La volontà di vivere un’altra stagione importante è molto forte in tutto l’ambiente Inter. Inzaghi lo sa bene e cementa il gruppo in un momento delicato della stagione con impegni importanti in rapida successione. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. Il tecnico piacentino, però, ha le idee molto chiare: nel suo futuro c’è ancora l’Inter. Le big inglesi – soprattutto il Manchester United che ha virato subito su Amorim – sono avvisate.