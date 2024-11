È ufficiale, Sinner ha detto sì: clamorosa decisione

Arrivano notizie importanti legate a Jannik Sinner: il tennista azzurro ha dato la sua conferma e la notizia è ora diventata ufficiale

Il 2024 di Jannik Sinner si sta per concludere, ma prima del definitivo sipario su una stagione così magica, il numero uno al mondo sarà impegnato in Coppa Davis a Malaga, con l’obiettivo di centrare uno storico bis con l’Italia. Un’occasione storica, che chiuderebbe con il botto un’annata clamorosa, che ha visto l’altoatesino dominare in tutto il mondo.

Sinner, per via di infortuni o problemi di salute, ha saltato i Masters 1000 di Roma, Parigi-Bercy e le Olimpiadi, ma quando c’è stato ha praticamente sempre dominato. Dagli Australian Open, agli US Open, passando per le Finals di Torino e persino per il torneo di esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita. Un giro intorno al mondo in cui ha imposto il suo tennis, risultando uno schiacciasassi assoluto.

Sinner pensa già al 2025: l’annuncio ufficiale

Nessuno ha retto il suo passo. Non c’è riuscito Zverev, che è secondo nella classifica ATP e non c’è riuscito neanche Alcaraz, che nella sfida singola con Jannik ha saputo avere anche la meglio, ma non ha retto alla distanza. Lo spagnolo ha uno score positivo contro l’azzurro, risultando quasi la sua bestia nera, ma non ha saputo reggere a livello mentale e fisico.

Jannik ha invece mantenuto un livello altissimo, anche quando le voci sul doping lo hanno destabilizzato. Il numero uno al mondo è già proiettato al 2025 ed è notizia di queste ore che il prossimo anno sarà di scena in Germania. Gli organizzatori del torneo di Monaco di Baviera, sui canali social della competizione, hanno annunciato la partecipazione di Sinner.

Per la prima volta, infatti, l’ATP di Monaco, passerà da 250 a 500 e prevedrà anche la presenza del tennista italiano. Il torneo tedesco verrà disputato in coincidenza con l’Atp 500 di Barcellona, (dove quindi Jannik non sarà presente), a cavallo tra Monte Carlo e Madrid. Come già anticipato dai suoi allenatori, l’azzurro potrebbe dunque saltare anche nel 2025 il Master 1000 monegasco, prendendosi una pausa più lunga tra lo swing americano sul cemento e la stagione sulla terra battuta. In Germania, Jannik troverà il padrone di casa Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, già battuto due volte in finale quest’anno, una delle quali a Torino.