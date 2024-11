Ultim’ora, tegola Alcaraz: colpo di scena dopo il ko con Ruud

Pessime novità su Carlos Alcaraz da Torino: l’ultima ora sul tennista spagnolo numero tre al mondo non è affatto confortante per i suoi tifosi

Sono iniziate nel peggiore dei modi le ATP Finals di Torino per Carlos Alcaraz. L’ex numero uno ha iniziato per il secondo anno consecutivo con una sconfitta la sua avventura in Italia. Nel 2023 fu Alexander Zverev ad avere la meglio dopo una sfida durissima, mentre nel match contro Ruud di ieri non c’è stata praticamente storia con un sonoro 6-1, 7-5.

Lo spagnolo è capitolato in una sconfitta che potrebbe aver già condizionato il suo cammino nel torneo italiano. Dopo la gara è stato lo stesso Alcaraz a parlare: “Qualche giorno prima di venire qui, mi sono ammalato. Durante gli allenamenti non mi sentivo molto bene ma abbastanza da poter giocare. Ovviamente le partite sono completamente diverse. Oggi non mi sentivo bene, questa mattina ho avuto problemi di stomaco. Negli scambi lunghi non mi sentivo affatto bene. Non è una scusa, mi sento davvero male”.

Poi ha aggiunto: “Ogni giocatore è stanco mentalmente a fine stagione, quelli che dicono il contrario mentono( ride, ndr) . Alcuni tennisti gestiscono meglio questa cosa. Io sono stanco mentalmente: ci sono tante partite, un calendario fitto, un anno molto impegnativo, pochi giorni liberi”.

Carlos Alcaraz, le condizioni peggiorano: le ultime da Torino

Ma le condizioni dello spagnolo non sono migliorate nel corso di queste ore, anzi. I tifosi sono ancora incerti se il numero tre al mondo sarà in grado di scendere in campo nuovamente o se sarà costretto a dare forfait. Un’esclusione sicuramente illustre dall’ultimo torneo di grande importanza di questo 2024.

Questa mattina non sono arrivate buone notizie per Alcaraz. Il giornalista spagnolo German Abriil ha riportato che la sessione di allenamento che avrebbe dovuto tenere l’iberico è stata infatti annullata. Il quattro volte campione Slam ha problemi respiratori ed è sotto antibiotici da giorni.

Oggi ha quindi osservato del riposo precauzionale in vista del match che dovrebbe giocare domani contro Andrey Rublev, già determinante per le sorti del girone. Anche il suo coach, Juan Carlos Ferrero, ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche del suo assistito: “Fa fatica a respirare. Non possiamo dire ora se giocherà o meno domani. Tutti abbiamo comunque giocato in queste condizioni, ma è molto difficile che sarà al 100%”. Nel caso in cui Alcaraz dovesse dare forfait entrerebbe al suo posto Grigor Dimitrov, prima riserva.