A gennaio non si muove, Inter e Juve avvisate: “Offerta per il rinnovo”

L’annuncio ufficiale indirizza i termini di un’operazione che potrebbe ancora vivere nuovi, clamorosi colpi di scena. Nerazzurri e bianconeri monitorano la situazione

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come una sessione invernale di calciomercato molto importante per le big di Serie A. Alla luce dei tanti infortuni che stanno privando Thiago Motta di pedine importanti, soprattutto la Juventus è chiamata a puntellare un organico che sta palesando ‘buchi’ più o meno evidenti.

Uno dei reparti che – ormai da tempi non sospetti – è finito sotto la lente di ingrandimento della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente l’attacco. Nelle ultime ore, nel ventaglio di soluzioni sondate da Giuntoli, è stato accostato alla Juventus il profilo di Patrik Schick. Nel medio-lungo periodo, però, uno dei primi nomi sulla lista dei desideri dell’area tecnica bianconera continua ad essere Jonathan David. L’attaccante canadese – che, in quanto extracomunitario, non potrebbe eventualmente trasferirsi a Torino prima della prossima estate – sta calamitando l’attenzione degli addetti ai lavori dei principali top club internazionali. Di fatto la Juventus si è iscritta ad una corsa che si preannuncia piuttosto movimentata. Seguito con interesse anche dall’Inter, David intriga molto diversi club inglesi, oltre che il ‘solito’ Barcellona. Una soluzione, quella blaugrana, alla quale lo stesso bomber del Lille ha ‘occhieggiato’ nel corso di una delle sue ultime interviste, confessando di essere un sostenitore dei blaugrana sin da piccolo.

Calciomercato Juventus e Inter, il presidente del Lille puntualizza: “David non partirà a gennaio”

Ad ogni modo – a meno di clamorosi colpi di scena – David non lascerà il Lille a gennaio. A ribadirlo in maniera netta e perentoria è stato il presidente del club francese, Olivier Létang. Intervistato ai microfoni di ‘After Foot’ di ‘Rmc Sport’, Letang ha ribadito come la volontà del Lille sia quella di trattenere a gennaio, al quale è stata già fatta recapitare un’offerta di rinnovo.

La chiosa del numero uno del Lille è emblematica: “David non partirà a gennaio e ha in mano un’offerta di rinnovo”. Ad ogni modo la priorità del calciatore adesso è quella di continuare nel migliore dei modi una stagione nella quale si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista sia in campionato che (soprattutto) in Champions League. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare: almeno nell’immediato non sono attese decisioni drastiche. La partita, però, continua ad essere problematicamente aperta.