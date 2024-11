Inter e Juve spiazzate, salta tutto: “Sogno il Barcellona”

Le ultime di calciomercato non sono positive per nerazzurri e bianconeri. L’annuncio del calciatore in scadenza a giugno

Il calciomercato è sì imprevedibile, ma è pur vero che spesso – per non dire sempre – le nostre squadre partono sfavorite rispetto alle grandi d’Europa, in particolare a quelle di Premier e Liga. Colpa di un appeal inferiore, colpa soprattutto di una forza economica lontana dalla concorrenza inglese e spagnola. E per spagnola si intende Real Madrid e Barcellona.

A proposito di Barcellona, per ragioni finanziarie negli ultimi anni specializzatosi in affari a zero, Jonathan David a ‘The Athletic’ ha confessato che il suo sogno è proprio quello di vestire la maglia blaugrana.

“Il Barça è la squadra per cui tifo da sempre. Quando cresci sostenendo una squadra, il tuo sogno è giocare per essa”. Le parole del canadese non possono essere positive per Inter e Juve, da tempo molto interessate all’attaccante il cui contratto con il Lille scade al termine di questa stagione.

“Posso adattarmi a molti sistemi di gioco – ha sottolineato David a proposito delle sue preferenze tattiche – Ho giocato con due attaccanti e come unica punta. Ma avere quella libertà di muovermi, di essere un po’ ovunque sarebbe preferibile. Così posso distogliere l’attenzione da me e trovare lo spazio per fare la differenza”.