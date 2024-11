Juventus, sorpresa Giuntoli: l’ex Roma al posto di Vlahovic a gennaio

Il capo dell’area tecnica della Juve è alla ricerca anche di un nuovo attaccante per il mercato invernale: spunta una vecchia conoscenza del calcio italiano

La Juventus tira un sospiro di sollievo per Dusan Vlahovic dopo l’infortunio rimediato dal centravanti serbo in nazionale contro al Danimarca nella serata di lunedì.

Il numero nove ha sentito tirare dietro la coscia, uscendo nei minuti finali della sfida di Nations League. Martedì mattina gli esami svolti al J-Medical una volta tornato alla Continassa, che fortunatamente per Thiago Motta e i tifosi bianconeri non hanno evidenziato lesioni. Vlahovic salterà la super sfida con il Milan di sabato, ma potrebbe già recuperare per l’incrocio in Champions League della prossima settimana in casa dell’Aston Villa.

Motta dovrà inventarsi un nuovo centravanti per la sfida di San Siro contro i rossoneri, mentre il Dt Giuntoli è al lavoro per consegnare un altro attaccante a gennaio all’allenatore italo-brasiliano. Anche perché Milik rientrerà solo a fine dicembre e al momento non ci sono garanzie sulla tenuta fisica del polacco, malgrado rassicurazioni che arrivano dall’ambiente bianconero.

Calciomercato Juventus, c’è anche Schick nei radar di Giuntoli per l’attacco

La Juve si muove quindi anche in attacco e non solo nel reparto difensivo dopo il doppio infortunio al crociato del ginocchio di Bremer e Cabal.

Per il reparto arretrato in pole c’è al momento l’ex interista Skriniar, mentre in attacco il nome nuovo è un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ c’è infatti Patrick Schick nei radar di Giuntoli per rinforzare l’attacco e avere un’alternativa in più dietro Vlahovic. Il centravanti ceco in questa stagione non sta trovando lo spazio desiderato nel Bayer Leverkusen, con Xabi Alonso che lo ha schierato soltanto in cinque occasioni dal primo minuto. Per Schick finora 4 reti e un assist, con l’ex Sampdoria e Roma che già in passato fu a un passo dall’accasarsi alla Juventus prima del giallo delle visite mediche e della mancata ufficialità.

Il ceco classe ’96, oltre a conoscere il campionato italiano, per caratteristiche tecniche è congeniale al gioco di Thiago Motta (più simile a Zirkzee) e potrebbe agire anche da seconda punta insieme allo stesso Vlahovic. Giuntoli punta a una formula creativa in prestito con diritto di riscatto e attende segnali da Leverkusen su un’eventuale apertura del Bayer campione di Germania. In questo caso al Roma, che vanta una percentuale del 10% sulla futura rivendita di Schick in caso di operazione a titolo definitivo per oltre 26,5 milioni di euro, non monetizzerebbe dalla cessione dell’attaccante.