Juventus, Danilo ai saluti: raggiunge l’altro grande ex bianconero

Danilo pronto a dire addio ai bianconeri anticipatamente a gennaio: ecco quale può essere la sua prossima squadra

Una situazione di mercato, quella della Juventus in vista di gennaio, che si è fatta ancora più delicata, con gli avvenimenti degli ultimi giorni. L’infortunio di Cabal obbligherà ad almeno due acquisti difensivi, quello di Vlahovic ha accelerato le riflessioni per il rinforzo nel reparto avanzato. E non è finita qui, dato che, parallelamente alle entrate, potrebbero esserci diverse uscite.

Ne abbiamo parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it, spiegando come per fare mercato Giuntoli avrà bisogno di racimolare un piccolo tesoretto. Qualche partenza sarà inevitabile e tra queste potrebbe esserci anche quella di Danilo. Il difensore brasiliano è passato da inamovibile con Allegri a rincalzo con Thiago Motta, con prestazioni che in questo avvio di stagione non hanno entusiasmato, tutt’altro. L’addio a fine stagione, con il contratto in scadenza, sembra già scritto, ma la partenza anticipata non è da escludere. E’ vero che per i bianconeri perdere anche lui significherebbe rifondare praticamente del tutto la linea difensiva in appena un mese, scenario decisamente complicato. Ma va considerato anche come Danilo potrebbe essere uno dei pochi giocatori sacrificabili ad avere mercato e con il quale monetizzare.

Calciomercato Juve, la rivelazione in diretta: su Danilo c’è il Marsiglia

Ci sono diverse ipotesi sulla sua partenza e una di queste potrebbe condurlo al Marsiglia di Roberto De Zerbi, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Adrien Rabiot.

L’annuncio sul possibile trasferimento in Francia nella finestra di mercato invernale è arrivata dal giornalista Luca Momblano sugli schermi di ‘Juventibus’: “Ci sono diverse squadre interessate a Danilo e il suo agente ha lanciato diversi segnali in giro. C’è da capire quanto sia fattibile, ad esempio, la pista del Flamengo, ma anche il Marsiglia ha manifestato un certo interesse. In Francia, piace l’idea di inserire un difensore esperto e low cost all’interno della rosa. La Juventus dal canto suo dovrà valutare attentamente se lasciarlo andare o meno”.