Vlahovic ko, la Juventus cerca il nuovo bomber: la scelta di Thiago Motta

Il serbo si è fatto male con la Nazionale ed ora per i bianconeri c’è da pensare a come sostituirlo: la scelta del tecnico in vista del Milan

Altro che maledetta primavera. La Juventus canta maledette Nazionali: la pausa del campionato mette ancora più nei guai Thiago Motta che già in queste prime 12 giornate di Serie A ha dovuto fare i conti con molte assenze.

Una lista che si è allungata negli ultimi giorni: prima il problema di Cabal, stagione finita per il colombiano, quindi l’infortunio anche per Dusan Vlahovic. Problema muscolare per il serbo che durante Serbia-Danimarca ha lasciato il campo dolorante quando mancavano due minuti alla fine della partita.

C’è ovviamente preoccupazione in casa Juve in attesa degli esami a cui si sottoporrà il calciatore: gli accertamenti dovranno chiarire che tipo di infortunio ha accusato il numero 9 bianconero e quando tempo dovrà restare fuori dai giochi. La speranza è che possa essere a disposizione già sabato pomeriggio contro il Milan, anche se il tipo di problema accusato non fa essere ottimisti. Per Thiago Motta c’è quindi da pensare ad una possibile alternativa, considerato che l’altro attaccante presente in rosa, Milik, è da tempo fermo ai box.

Juventus, in tre per sostituire Vlahovic: Thiago Motta cambia l’attacco

In attesa di capire la gravità dell’infortunio di Vlahovic, l’allenatore della Juventus ha qualche giorno per pensare a come schierare l’attacco contro il Milan.

Se dovesse essere confermata l’assenza del serbo, bisognerà ‘inventarsi’ un nuovo centravanti e, considerato che anche Nico Gonzalez è fuori causa, sono tre le alternative a cui può pensare Motta. La prima è quella di spostare al centro dell’attacco Kenan Yildiz oppure lanciare Mbangula. La scelta più facile però, perché già proposta durante la stagione, sarebbe quella di affidarsi a Weah che ha già giostrato come punta centrale quando è stato chiamato in causa per concedere un po’ di riposo a Vlahovic.

Difficile immaginare, invece, altre scelte a sorpresa come quella di avanzare Koopmeiners e sfruttare la sua fisicità al centro dell’attacco. Significherebbe stravolgere anche il centrocampo e la Juventus, soprattutto in questo momento, ha bisogno di certezze. Non ce ne saranno in attacco come Motta chiamato a trovare la soluzione migliore per non sentire l’eventuale assenza di Vlahovic.