Allarme Juventus, Vlahovic ko in Nazionale: il gesto che preoccupa Thiago Motta

L’attaccante bianconero si è infortunato durante Serbia-Danimarca ed è stato sostituito: le ultime sulle sue condizioni

Per la Juventus ora è allarme rosso: Dusan Vlahovic è uscito anzitempo durante Serbia-Danimarca per un problema fisico.

Un apparente infortunio muscolare per l’attaccante bianconero che, soccorso dai sanitari, mentre usciva dal terreno di gioco ha fatto il gesto di aver sentito tirare. Grande apprensione ovviamente da parte di Thiago Motta che è già in grande emergenza in difesa per i lunghi stop di Bremer e Cabal e non ha nessuna alternativa di ruolo per Vlahovic.

Il numero 9 della Juventus si è fatto male nei minuti conclusivi della sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Il calciatore ha chiesto immediatamente il cambio, toccandosi dietro la gamba sinistra, e all’88’ ha lasciato il terreno di gioco sostituito da Nedeljkovic. “Ho sentito tirare – le sue parole nel post gara -. Ora farà gli esami e vedremo”.

C’è da aspettare gli accertamenti che Vlahovic farà al suo ritorno a Torino, ma c’è grande apprensione e preoccupazione in vista del match di sabato pomeriggio contro il Milan. Un big match al quale il serbo, unico centravanti a disposizione di Thiago Motta vista l’assenza di Milik, potrebbe anche non partecipare.

Juventus, infortunio Vlahovic: diagnosi e tempi di recupero

Ovviamente è ancora troppo presto per capire quel che realmente si è fatto Vlahovic e in quanto tempo potrà recuperare dal problema fisico avvertito.

Trattandosi di un problema al flessore, sorgono molti dubbi sulla sua presenza in campo in Milan-Juventus, un forfait che rappresenterebbe un bel problema per Thiago Motta che, a quel punto, sarebbe costretto ad adattare qualcuno dei suoi attaccanti come centravanti. Notizie più precise potranno esserci soltanto dopo gli esami che il calciatore eseguirà nelle prossime ore: accertamenti che diranno cosa si è fatto il serbo ed, eventualmente, quanto tempo dovrà restare fuori causa.

Ancora un infortunio quindi per la squadra bianconera che, ancora una volta, paga dazio alla pausa per le Nazionali. Qualche giorno fa è toccato, in maniera molto grave, a Cabal. Ora è la volta di Vlahovic con la speranza per la Juve che lo stop si riveli molto breve.