Gimenez delude, Abraham e Jovic no: caos attacco e nuovo bomber per il Milan

Le ultime sull’attacco del Diavolo, che deve fare i conti con il messicano non in perfetta condizione e con l’inglese e il serbo pronti a lottare per restare

Con l’arrivo del nuovo Direttore sportivo, il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Per il dirigente, che andrĂ a sostituire Antonio D’Ottavio, non sono certo poche le cose da fare.

Ovviamente, sarĂ chiamato a lavorare con Giorgio Furlani, oltre che con Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, per la scelta dell’allenatore. Poi servirĂ far chiarezza su tutti i prestiti e successivamente le attenzioni, inevitabilmente, si sposteranno sull’attacco.Â

A gennaio, il Milan ha fatto un grande investimento, sborsando una cifra che con i bonus può avvicinarsi ai 35 milioni di euro per mettere le mani su Santi Gimenez. Il messicano dopo aver iniziato bene si è smarrito, perdendo la fiducia di Sergio Conceicao.

L’ex Feyenoord sarĂ chiaramente – vista la spesa fatta – l’attaccante dal quale ripartire la prossima stagione. Non è arrivata alcuna bocciatura, ma dalle parti di via Aldo Rossi non c’è certo serenitĂ nel guardare al futuro. Così il desiderio è quello di affiancargli un nuovo attaccante giovane e forte.

Resiste, dunque, l’idea Lucca dell’Udinese, ma non si può scartare che il Milan ci riprovi per Krstovic del Lecce, finito adesso nel mirino anche di Inter e Napoli, oltre che di Roma e Juventus.

Milan, Abraham e Jovic: futuro da scrivere

Con Santi Gimenez sempre piĂą triste, anche per via di alcuni problemi fisici che non ha ancora superato del tutto, nelle prossime due sfide contro Atalanta e Inter, l’attaccante titolare sarĂ un altro.

E’ molto probabile così che Luka Jovic e Tammy Abraham abbiano la possibilitĂ di giocare dall’inizio come è successo nelle ultime sfide. Il rapporto tra il messicano e Sergio Conceicao d’altronde non è idilliaco: il portoghese dunque darĂ un’altra occasione ai due attaccanti precari. La loro voglia di tenersi il Milan, però, è tanta e questo può aiutare a farli rendere al massimo.

Il serbo ha in mente di convincere il Diavolo a puntare ancora su di lui. Una sua permanenza, con il Milan che usufruisce della clausola per rinnovargli di un ulteriore anno il contratto, non è un’ipotesi da scartare e nelle prossime partite potrebbe prendere consistenza. Lo stipendio dell’ex Fiorentina, inferiore ai due milioni di euro netti, è d’altronde ampiamente alla portata.

Discorso diverso per Abraham, che il Milan terrebbe ben volentieri per il rendimento fornito. Ma è impensabile che una riserva resti con uno stipendio da oltre 4,5 milioni a stagione. Servirebbe una riduzione consistente per aprire davvero la trattativa. Trattativa che al momento il Milan considera separata da quella per Alexis Saelemaekers.