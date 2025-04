Simone Inzaghi al Milan dopo l’addio all’Inter: “Arriva il Ds Tare”

Il ‘Diavolo’ cambierà nuovamente allenatore in estate: la clamorosa ipotesi porta all’attuale condottiero dei rivali nerazzurri

C’è fermento al Milan e non potrebbe essere altrimenti, visto che il ‘Diavolo’ cambierà di nuovo pelle nella prossima stagione tra dirigenza e nuovo allenatore. Destino segnato in panchina per Sergio Conceicao, che a distanza di sei mesi dal suo arrivo saluterà il club rossonero a fine campionato.

Come il connazionale Fonseca l’ex Porto non è riuscito a dare una sterzata alla stagione del Milan, che per il momento sarebbe fuori dall’Europa in attesa anche degli sviluppi in Coppa Italia. Prima della decisione sul futuro tecnico, però, sarà fondamentale la scelta sul futuro Direttore sportivo: Tare, libero da accordi contrattuali, rimane in pole dopo i recenti contatti con Furlani, mentre l’alternativa all’albanese porta all’attuale Ds dell’Atalanta D’Amico. Tare quindi potrebbe essere il prescelto del Milan, al netto di nuovo colpi di scena come come successo nella vicenda Paratici, con l’ex Juve sembrava ormai prossimo a sbarcare a Milanello.

Pellegatti sogna Inzaghi: “Al Milan se l’Inter non lo conferma”

Un sogno in panchina del piacentino sarebbe stato il conterraneo e amico Simone Inzaghi, condottiero dell’Inter che punta a vincere tutto tra Italia ed Europa. L’ex attaccante intrigherebbe anche Tare, peraltro al suo fianco nell’avventura alla guida della Lazio. Un ipotetico approdo di Inzaghi ai rivali cittadini avrebbe certamente del clamoroso, anche per la volontà dell’Inter di non lasciarsi scappare l’allenatore e blindarlo con il rinnovo in nerazzurro.

In caso di separazione (al momento da scartare) con il club campione d’Italia, l’allenatore emiliano sarebbe l’uomo giusto per ripotare il Milan al vertice secondo Carlo Pellegatti: “Vuoi sapere la mia suggestione? Faccio una ricostruzione onirica. Se per caso non confermano Inzaghi, che non succede, e Inzaghi è senza lavoro… Arriva il Ds Tare: ‘Scusa Simone…‘ – le parole del giornalista al podcast ‘Area Fritta’ – Perché loro possono prendere Leonardo e noi non possiamo prendere Inzaghi? Per il tifoso rossonero prendere l’allenatore dell’Inter e vincere sarebbe un sogno. E a me piacciono i sogni spettacolari”.

Un sogno come dicevamo che però che è destinato a rimanere tale, con l’Inter intenzionata a tenersi stretta Inzaghi, al netto inoltre dell’interesse dall’Arabia Saudita dove sono pronti a ricoprire d’oro il tecnico piacentino.