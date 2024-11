Intervista ad Himorta, dai videogiochi al calcio: il mondo della cosplayer più seguita d’Europa

Intervistata da Claudio Mancini in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Antonella Arpa, in arte Himorta, si è raccontata a 360 gradi

A pochi giorni dalla sua conduzione online del Social Football Summit e quella dal palco degli Isybank University Master nella Milano Games Week, Himorta è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Claudio Mancini per il nostro canale YouTube di Calciomercato.it. Una splendida chiacchierata che è partita dalla vita di Antonella (vero nome di Himorta), passando per la sua lotta di genere, fino ad arrivare alla sua passione per il calcio ed il tifo per il Napoli.

Un percorso fatto di costanza e di tempismo, quello nel saper utilizzare i social nel modo giusto, soprattutto Instagram, quando ancora non si era trasformato nel fenomeno che è oggi. E poi la sua famiglia interista e quel legame con il nonno, che l’ha portata a simpatizzare anche i colori nerazzurri nonostante il suo grande amore per la squadra allenata oggi da Antonio Conte.

L’intervista ad Himorta: alla scoperta di Antonella

Antonella Arpa alias Himorta è la donna più seguita d’Europa in ambito cosplay/serie tv/ personaggi cinematografici con oltre 1 milione di followers su Instagram. Rimane ancora oggi la donna italiana più seguita su Twitch. E’ un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra serie tv, star del cinema, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti.

Antonella è conduttrice e personaggio televisivo ed è attualmente impegnata anche nel format per Rai Play “Touch Impronta digitale” in cui si occupa di mestieri del futuro tra social e nuove tecnologie. Si batte spesso anche per tematiche legate al bullismo e cyberbullismo, di cui spesso è stata vittima in quanto donna.

La sua ultima opera è “La carta del fuoco” un fumetto in cui diventa lei stessa eroina! Mondo dei fumetti che Antonella rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv. E’ proprio il mercato dei fumetti e dei manga, che Himorta ama e rappresenta, è cresciuto, e non solo in Italia, nell’ultimo anno di oltre il 100% ed è diventato capace di esprimere ed occupare i posti più importanti tra i bestseller dell’intero panorama librario.

All’interno della sua stessa opera, viene più volte citato lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che diventa teatro di alcune avventure. E’ proprio la sua passione per il calcio, che ci ha motivati ancora di più ad intervistarla, in una splendida chiacchierata che trovate nel video qui di seguito all’interno di questo articolo e che ci ha portato a parlare anche di Mertens, Insigne, Higuain e persino The Rock.