Isybank University Master, torna il più grande torneo di gaming con studenti italiani: i dettagli

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 200.000 mila spettatori in live streaming, torna in grande stile “isybank University Master”

Per questo finale di 2024 torna la più grande competizione italiana sui videogames che vede protagonisti gli studenti universitari dei principali atenei e che mette in palio, per i vincitori, premi finalizzati alla formazione universitaria.

La manifestazione è organizzata da 2WATCH. L’entertainment hub delle nuove generazioni, ed è sostenuta da isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, title sponsor dell’intera manifestazione e da Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano grazie a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale.

Giunta quest’anno alla sua quinta edizione, con la partecipazione di migliaia di studenti da tutta Italia, la competizione promette spettacolo e adrenalina. I gamer universitari potranno scontrarsi su due dei giochi più amati del panorama competitivo: Clash Royale e Rocket League. Le qualificazioni si terranno online, dando la possibilità a tutti di partecipare comodamente da casa.

Isybank Universisty Master: la finale alla Milano Games Week

Tutti gli incontri, dalle qualificazioni alla finalissima, saranno trasmessi in diretta sui canali Twitch e TikTok di 2WATCH, dando la possibilità a migliaia di spettatori di seguire gli scontri in tempo reale.

Il torneo è suddiviso in sei turni di qualificazione online che si stanno svolgendo in queste settimane. Da queste sfide intense emergeranno i dodici migliori giocatori che si qualificheranno per la finalissima dal vivo. Il cosiddetto Torneo dei Campioni che sarà disputato il 22 Novembre con un appuntamento che si preannuncia imperdibile durante la Milano Games Week , la più importante fiera di gaming d’Italia.

La finalissima, dove verrà incoronato il nuovo campione universitario, sarà un vero e proprio show con tanti ospiti speciali, immersi nell’atmosfera vibrante di un evento spettacolare. Il tutto verrà presentato da due host d’eccezione Bryan Ronzani alias “Bryanbox” e Antonella Arpa alias “Himorta.”

Ogni grande evento gaming che si rispetti ha bisogno di grandi voci per accompagnare le partite, e l’isybank University Master non fa eccezione. Per Rocket League, i fan saranno​ guidati dalle voci esperte di Simone Lonardi, alias “ReUltras”, e Michele Zuddas, conosciuto come “Ztan”. Per Clash Royale, la telecronaca sarà affidata a Luigi Puccianti, noto come “Gigi”, e Diego Contò, alias “DC System”.

Questi caster porteranno i momenti più intensi delle sfide direttamente nelle case degli spettatori, arricchendo ogni giocata con la loro esperienza e passione. Sarà disponibile anche “Area studio” format di intrattenimento che racconterà gli highlights più avvincenti. Anche in questo caso due conduttori: Raffaele Bottone alias Il solito Mute e Giada Cristina Bessi, nota influencer e streamer.

“isybank University Master” prevede nell’edizione di quest’anno un’importante novità: il “Road to isybank University Master”. Un viaggio in itinere tra innovazione e passione per i videogames. Si svolgerà direttamente all’interno delle aule dei principali atenei italiani, con l’intento anche di dialogare sullo stato attuale nel panorama del mondo gaming.

Si analizzerà un fenomeno in continua crescita e in costante evoluzione. In quest’ottica la collaborazione con isybank è un elemento cruciale per il successo di questa edizione. La banca digitale di Intesa Sanpaolo piace ai giovani perché consente un’interazione semplice, sicura e in autonomia, e punta su tecnologie emergenti per offrire soluzioni sempre nuove, seguendo le loro esigenze e aiutandoli a realizzare aspirazioni e ambizioni personali.