“Non potrà allenarsi”: tegola pesantissima per Conte

Brutte notizie per Antonio Conte dalla sosta del campionato: un big in dubbio per la sfida con la Roma

La sosta del campionato non porta in dote buone notizie per Antonio Conte, anzi. L’allenatore del Napoli rischia di dover fare a meno di un big.

Come di consueto, la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali porta in dote brutte notizie agli allenatori. È il caso, ad esempio, di Thiago Motta, allenatore della Juventus che dovrà fare a meno del difensore esterno Juan Cabal per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante un allenamento con le selezione colombiana. Nelle scorse ore, invece, ha accusato un problema l’interista Hakan Calhanoglu, già reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare diverse partite in nerazzurro.

C’è poi il caso di Boulaye Dia: l’attaccante della Lazio nei giorni scorsi si era fermato perché affetto da malaria stando a quanto affermato in un comunicato ufficiale da parte della federcalcio senegalese, una diagnosi poi successivamente smentita dai nuovi controlli a cui si è sottoposto il giocatore ex Villarreal e Salernitana.

Napoli, che tegola per Conte: non potrà allenarsi

A farne le spese in questo weekend senza campionato è anche Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, reduce dall’importante pareggio di Milano che ha permesso agli azzurri di mantenere il primo posto, potrebbe dover fare i conti con una pesantissima situazione da gestire in vista della ripresa del campionato.

La prossima settimana, in particolar modo domenica 24 novembre alle ore 18, la capolista ospiterà la Roma del ritrovato Claudio Ranieri in una partita sempre particolarmente sentita e che questa volta metterà in palio punti ancor più pesanti. E per l’occasione il grande ex di turno Romelu Lukaku rischia concretamente di non essere al top della condizione.

L’attaccante belga, a lungo trattato la scorsa estate da Antonio Conte, rischia infatti di dover saltare il match con i giallorossi dopo aver realizzato ventuno gol e quattro assist lo scorso anno con la maglia della formazione capitolina. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la notizia del rientro anticipato del giocatore dal ritiro della Nazionale belga. Una decisione concordata con il commissario tecnico Domenico Toscano il quale, in sede di conferenza stampa, ha svelato che l’attaccante ex Chelsea “ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia” dato che per il Belgio si trattava di “una finale”.

Ora, però, Big Rom deve fare i conti con una “infiammazione cronica al ginocchio” che lo ha costretto a “fare un’infiltrazione e non era a disposizione”. Una situazione particolarmente fastidiosa dato che ora “per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi”. Lukaku dovrebbe essere a disposizione, ma sicuramente non sarà al top della condizione.