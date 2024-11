Allarme per il bomber di Serie A: ha contratto la malaria

Ancora brutte notizie per il nostro campionato con l’attaccante che salta l’impegno con la sua Nazionale per un attacco di malaria

Diventa ogni giorno che passa più folto l’elenco dei calciatori che sono costretti a fare i conti con la maledizione legata alle Nazionali.

Di infortuni se ne sono registrati già diversi, partendo da quello più grave: Cabal ha finito la sua stagione dopo il problema al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato con la Colombia. La Roma, invece, aspetta di sapere quel che è accaduto a Shomurodov, uscito anzitempo e in lacrime con l’Uzbekistan nella sfida contro il Qatar.

Ma se il giallorosso piange, non possono certo ridere i biancocelesti: anche la Lazio paga dazio alle nazionali con Boulaye Dia fermato da un attacco di malaria. La Federcalcio del Senegal ha spiegato che il calciatore non è partito alla volta di Bamako con il resto dei compagni a causa della malaria. L’attaccante è rimasto a Dakar dove è attualmente curato.

Lazio, Dia con la malaria: quanto tornerà in campo

Per Boulaye Dia quindi niente impegno contro il Burkina Faso (la partita è in corso attualmente) e cure necessarie per poter superare il problema medico.

Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per capire quando potrà tornare a giocare in maniera regolare. Il Senegal, dopo la partita di oggi, scenderà nuovamente in campo il 19 contro il Burundi, mentre la Lazio tornerà in campo domenica 24 nella sfida contro il Bologna. Per Baroni resta da capire se potrà contare sull’ex Salernitana oppure no. Un’eventuale assenza sarebbe una brutta notizia per la formazione biancoceleste, considerando il buon momento di forma che sta vivendo il senegalese.

Dopo l’anno difficile alla Salernitana, Dia si è già reso protagonista con 8 gol e 3 assist nelle 16 partite fin qui disputate. L’ultima rete è stata quella che ha sbloccato Lazio-Cagliari due settimane fa. Ora per lui c’è da affrontare la malaria con le cure che sono già iniziate con lo staff della società capitolina che seguirà molto attentamente l’evolversi della situazione, sperando che il calciatore possa tornare il prima possibile in Italia e a disposizione di Baroni.