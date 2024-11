Infortunio e sostituzione, Calhanoglu fa tremare l’Inter: “Lo stesso punto”

Il centrocampista nerazzurro è uscito dal campo all’intervallo del match tra Turchia e Galles: le ultime sulle sue condizioni

È durata solo quarantacinque minuti la partita di Calhanoglu: Turchia-Galles ha perso il centrocampista dell’Inter dopo solo un tempo ed ora la società nerazzurra aspetta di capire le condizioni del calciatore in vista della ripresa del campionato.

Un problema muscolare, un fastidio accusato nello stesso punto in cui si era infortunato lo scorso 20 ottobre nella partita contro la Roma ed era rientrato a disposizione di Inzaghi soltanto contro il Venezia il 3 novembre. Ora un nuovo fastidio e la speranza che non debba fermarsi nuovamente. Preoccupano però le sue dichiarazioni rilasciate dopo il match. Calhanoglu ha così spiegato la sua sostituzione: “Ho recuperato da poco dopo un lungo infortunio e ho sentito pizzicare nello stesso punto. Domani faremo una risonanza magnetica”.

Quindi il centrocampista ha continuato: “Non mi sento ancora pronto al 100%, sono passate solo due settimane dal mio rientro e non ho voluto rischiare, chiedendo il cambio”. Anche Montella ha parlato del ko del proprio calciatore: “E’ difficile togliere Calhanoglu dal campo, sposta gli equilibri. Non stava bene ma ci auguriamo recuperi per la prossima”.

Inter, paura per Calhanoglu: le ultime sull’infortunio

Bisognerà quindi attendere domani e l’esito degli esami cui Calhanoglu si sottoporrà per capire se, dopo il pizzico sentito durante Turchia-Galles, si è fermato in tempo oppure no.

Ovviamente c’è un pizzico di preoccupazione visto che il calciatore ha riferito di aver avvertito il fastidio nello stesso punto in cui si è infortunato ad ottobre. Un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra che lo hanno tenuto fermo per circa due settimane, costringendolo tra l’altro a saltare la sfida tra Inter e Juventus.

Ora Calhanoglu dovrebbe tornare in campo con la Turchia martedì contro il Montenegro, mentre i nerazzurri alla ripresa del campionato sono attesi dalla partita contro il Verona, quindi dalla sfida Champions contro il Lipsia. Inzaghi spera di poter avere anche Calhanoglu a disposizione e che il turco sia riuscito a fermarsi in tempo per evitare un nuovo infortunio.