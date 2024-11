Il Liverpool fa tremare l’Inter: pagano la clausola, la risposta di Thuram

L’attaccante sta trascinando i campioni d’Italia ed è una pedina fondamentale anche per la Francia: le big d’Europa minacciano il club nerazzurro

L’Inter si è aggrappata spesso e volentieri ai gol e alle cavalcate di Marcus Thuram in questa prima parte di stagione, considerando anche le prestazioni altalenanti di capitan Lautaro Martinez.

Il centravanti francese è il capocannoniere della squadra di Simone Inzaghi e tra campionato e Champions League ha già messo a referto 8 reti. Il figlio d’arte si è messo in evidenza anche domenica sera, pur senza andare a segno, nel match che ha visto la Francia travolgere per 3-1 la Nazionale azzurra di Spalletti. Thuram stavolta ha vinto il duello con Buongiorno, che nel big match tra Inter e Napoli non gli aveva dato respiro: “Avevamo una battaglia da rifare, una settimana fa mi ha marcato benissimo“, ha detto sorridendo l’attaccante uscendo da San Siro.

Il Meazza è il suo stadio e per Thuram ha fatto un certo effetto ritrovarsi contro i compagni dell’Inter Frattesi, Barella, Bastoni e Dimarco: “Per me sono dei fratelli, è stato stranissimo giocare contro di loro“. Prima di lasciare un messaggio a Calhanoglu, nuovamente infortunato dal ritiro della Turchia: “Speriamo non sia nulla di grave“.

Calciomercato Inter, dopo il PSG anche il Liverpool pianifica l’assalto a Thuram

Thuram sta continuando a marcare la differenza con la maglia dell’Inter e già l’anno scorso si era subito inserito a meraviglia negli schemi di Inzaghi.

Non stupisce quindi l’interesse dall’estero per il nazionale transalpino, che di recente è stato nuovamente accostato al Paris Saint-Germain. Inoltre, anche dalla Premier League non mancano gli estimatori per il numero nove nerazzurro. Il Liverpool è a caccia di un centravanti per la prossima estate e stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha messo gli occhi proprio sul figlio d’arte. Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro nel contratto in scadenza nel 2028 e l’Inter valuterebbe un’eventuale cessione del francese soltanto di fronte a un’offerta irrinunciabile e non inferiore ai 70 milioni.

Punto fermo dell’Inter e anche dal diretto interessato arrivano segnali confortanti sul futuro: “Io amo San Siro, per me contro l’Italia è stata una partita speciale“, ha dichiarato Thuram a fine gara in zona mista. Presente e futuro nerazzurro per l’attaccante nato a Parma, anche se le insidie sul mercato non mancano per la società campione d’Italia.